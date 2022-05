El colchón mejor calificado en México a un súper precio en este Hot Sale

Luuna, la marca especialista en el descanso, es la favorita de México. A pocos años de su lanzamiento, cuenta con más de medio millón de clientes y más de 33 mil reseñas verificadas mencionando que aman la marca, por lo que se enorgullecen en decir que es la marca de colchones mejor calificada de México. Esto es gracias a la calidad con la que están hechos sus colchones, los cuales cuentan con tecnología y materiales que permiten que las personas descansen de la mejor forma, garantizando un mejor depertar de todos sus clientes.

Entre las cualidades que poseen los colchones Luuna es que evitan la transferencia de movimiento, por lo que se puede dormir sin interrupciones de la pareja; se adaptan a tu cuerpo, y mantienen una temperatura ideal para el descanso. Luuna, adicionalmente ofrece a sus clientes: almohadas innovadoras, sábanas, bases de cama y muchos más productos para el descanso.

¿Cuándo es el Hot Sale 2022 en México?

Algunas promociones del Hot Sale 2022 comenzaron desde el pasado 21 de mayo, pero no te preocupes que podrás aprovechar las mejores ofertas hasta el 31 de Mayo a las 23:59 horas. ¡Así que no esperes más y compra el colchón que te dará las noches de descanso que tanto anhelas para levantarte de mejor humor, con mayor capacidad de aprendizaje, memoria, creatividad, mente ágil y un mejor estado de alerta, situaciones que sin duda mejoran tu rendimiento físico y mental! Además, ofrecen hasta 100 noches de prueba y hasta 12 años de garantía en sus colchones.

¿Cuánto cuesta el colchón Luuna en el Hot Sale 2022?

El precio de un colchón individual Luuna durante el Hot Sale 2022 puede ir desde los $3,999 pesos en la línea más básica o también puede costar hasta $18,149 pesos en la versión plus que cuentan con la tecnología más avanzada en colchones, con extra suavidad, soporte y frescura. Esto gracias a los descuentos del Hot Sale que tienen hasta 50%; pero recuerda que además puedes aprovechar las bonificaciones de hasta el 30% al pagar con tu banco de preferencia y comprar con facilidad de pagos de hasta 24 meses sin intereses, y la mejor parte es que los colchones Luuna llegan a tu casa sin costo de envío en una caja para que pueda transportarse y entrar fácilmente a tu habitación incluso si no hay mucho espacio. Adicional puedes utilizar un cupón de descuento Luuna para comprar tu colchón Luuna al mejor precio.

¿Cuáles son los productos más vendidos de Luuna?

Actualmente puedes encontrar una gran variedad de productos Luuna, desde colchones, almohadas, camas eléctricas, bases y mesas de noche hasta sábanas, protectores, fundas y duvets. Por lo que si quieres tener una noche de sueño placentero ahí mismo podrás adquirir todo lo que necesitas y recibirlo en la puerta de tu casa.

El colchón Luuna original ofrece el balance perfecto entre frescura, suavidad y soporte. Gracias a sus cuatro capas de espumas de alta calidad con una altura total de 28 cm. Si quieres aún más comodidad y frescura puedes comprarlo en la versión plus que mantiene los 28 cm de altura pero suma tecnología híbrida que es la combinación de pocket coils y memory foam de alta calidad. Recuerda agregar a tu carrito de compra un cupón Luuna para aprovechar las mejores ofertas y ahorrar al máximo durante el Hot Sale.

El colchón Luuna One cuenta con cuatro capas de espumas, hechas con la tecnología más avanzada del descanso para adaptarse perfectamente a tu cuerpo, incluyendo la Zero Gravity Memory Foam, por lo que este colchón no transfiere movimiento, alinea tu columna y te mantiene fresco toda la noche. También está disponible en versión plus con tecnología híbrida de memory foam combinada con pocket coils que brindan la experiencia más suave de Luuna.

El colchón Luuna Blue cuenta con tres capas de espumas certificadas ideales para tener un descanso profundo y darle una larga vida útil a tu colchón. Es ideal para quienes quieren obtener un buen soporte y frescura en su colchón a un mejor precio. No olvides agregar un cupón Luuna antes de completar tu compra para que ahorres con las mejores promociones del Hot Sale.

El colchón Luuna Basics 1 es su nueva línea más económica, que aún así sigue manteniendo una gran calidad en sus componentes que ofrecen un sueño reparador y un buen descanso gracias a su soporte distribuido en los cinco puntos de mayor presión. Es una línea que brinda resistencia y durabilidad de forma económica.

Sin duda alguna la experiencia del descanso no está completa si no tienes una buena almohada, y una de las mejores que ofrece la marca es la almohada de Memory Foam con infusión de micro cápsulas de gel; una tecnología en la que de un lado te brinda una experiencia cálida y del otro lado de la almohada es fresca, haciendo que la almohada esté contigo en cualquier temporada del año. Es una almohada que ofrece una mayor suavidad, soporte y regulación de la temperatura.

Kit Luuna Best Seller

Este kit está pensado para que mejores tus noches al incluir un colchón Luuna original y dos almohadas cool memory gel; así tendrás todo lo mejor del descanso en un super paquete. Además, si agregas un cupón de descuento Luuna vas a aprovechar mejores precios en tu compra.

Recuerda que pasamos una tercera parte de nuestras vidas en la cama, así que no dejes pasar la oportunidad para despertar mejor y comprar todo lo que necesitas durante el hot sale de Luuna, quienes tendrán descuentos de hasta 50% en todo el portafolio de sus productos que incluyen colchones, almohadas, duvets y mucho más. Para conocer más detalles de todas sus promociones y productos cupones de descuento Luuna puedes consultar su página o sus redes sociales como @Luunasleep en Instagram o Facebook o en cualquiera de sus 37 tiendas a lo largo de toda la república.