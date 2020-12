El actor José María Torre combina un smoking con falda

En semanas recientes, las fotos que han aparecido publicadas de algunos famosos hombres posando con vestido han causado todo tipo de comentarios, como es el caso del cantante británico Harry Styles y el actor mexicano Alejandro Speitzer, así como el matrimonio formado por Zuria Vega y Alberto Guerra quienes mostraron la foto de su hijo Luka con el vestido puesto de su hermana Lúa, todos ellos con la idea de romper prejuicios y barreras de género.

También, algunas firmas de moda como Gucci y Dominga Mx han creado vestidos pensando en el hombre y, aparte de la controversia que puedan causar, han tenido mucos comentarios (a favor y en contra).

Por su parte, en una entrevista virtual con el actor y diseñador de moda José María Torre –por motivo de la película que se transmite por la plataforma de Amazon–, donde también participan Mariel Molino, Alejandra Ley y Juan Pablo Gil, entre otros, el ex novio de Paulina Rubio comentó que en su guardarropa cuenta también con una falda que ha lucido en varios eventos. Además de conversar sobre su papel en la película, compartió este dato curioso el diseñador de la marca de ropa para hombre New Gentleman.



Foto: Cortesía de Amazon Prime video

“Estoy muy contento, me la pasé muy bien con el trabajo que realizamos. La directora nos dio muchas libertades para que nos sintiéramos a gusto y así fue, se logró un gran trabajo. Efectivamente es mi primer papel de comedia. Mi personaje se llama Antonio, es un chavo rico y es como el villano de la historia. Claro esto de forma ligera. Solo le interesan temas o cosas superficiales y lo material. Me inspiraron algunos amigos para crearlo. Invito a la gente para que vea la película y se olvide de los momentos complicados que han ocurrido este año debido a la pandemia”.



Foto: Cortesía de Amazon Prime video

Como diseñador de moda, especialista en ropa para hombres, José María externó su opinión sobre el hecho de que famosos como Harry Styles y Alejandro Speizer han posado para fotografías con vestido. Mencionó que no se deben tener prejuicios sobre ese tema ya que finalmente es solo una prenda y no se rompe con roles establecidos. Incluso recordó que antiguamente los hombres usaban faldas, y los tiempos las convirtieron en una prenda femenina.



“Yo tengo un smoking que lo combino con falda y gracias a lo padre que se ve cuando me lo pongo para ir a algunos eventos ha habido hombres que me llegan a decir que ellos también les gustaría tener uno. Yo me siento muy a gusto cuando me lo pongo y me divierte la sensación que causa”, concluyó.

