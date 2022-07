Dua Lipa se luce con sexy corset con estampado de camuflaje

Dua Lipa es una de las cantantes de música pop más famosas de la industria, esto gracias a que canciones como "New Rules" se han convertido en un mantra para el corazón, pero no solo su voz es digna de admirar, ya que Dua posee un exquisito sentido de la moda que tiene como daño colateral lucir los atuendos más hot del 2202.

Con el paso del tiempo, muchas iconos de estilo han sido nuestra inspiración a la hora de vestir y la británica, sin duda, se encuentra encabezando nuestra lista, pues Dua Lipa tiene todos los secretos para armar un atuendo sensual y a la moda con éxito.

Recientemente, la cantante compartió algunos momentos "random" del mes de junio, memorias en donde se le pudo ver más sexy que nunca en traje de baño drapeado, ideal para este verano.



Además de presumir su figura de impacto, Dua Lipa también nos confirmó que el estampado de camuflaje está de regreso y llegó para quedarse, al lucir un corset con este print y un prominente escote que encendió las redes.

Dua Lipa impone tendencia con un corset con estampado de camuflaje



Dua Lipa nos dio cátedra de estilo con su look, el cual estuvo protagonizado por una prenda con toques sensuales, que la hicieron lucir más sexy que nunca. Se trata de un corset con estampado de camuflaje cut out de la firma Emeerree, el cual no dejó mucho a la imaginación al tener un corte ovalado en la zona del pecho, una prenda ceñida y sin tirantes que amamos de inmediato.



Con esta pieza, Dua Lipa ya aprobó el print de camuflaje para llevar esta temporada, así que ya está en nuestros favoritos para lucir en verano.

Por otra parte, combinó su top con pantalones cargo negros y sutiles accesorios en tonos dorados, como una cadena firmada por Alan Crocetti.



Y, por último, la cantante llevó el pelo recogido en una coleta con varias trenzas y un maquillaje muy natural, que fue la decisión perfecta para que nada le quitara el protagonismo a su sexy corset.

