Dua Lipa no ha dejado de brillar este año con sus looks. Si en 2022 la cantante nos mantuvo todo el año en alerta con sus atuendos durante su gira Future Nostalgia, tanto sobre el escenario como en los lugares que visitaba, en 2023 no nos ha dejado indiferentes.

Este año fue elegida como coanfitriona de la Met Gala, uno de los eventos más importantes de la moda, al cual fue vestida de Chanel. Diseñó, junto a Donatella Versace, una colección propia. En La Vacanza, que fue lanzada para el verano, destacó el estampado de lunares con mariquitas y mariposas, así como prendas con brillo en tonos rosa y azul. Además, forma parte del cast de Barbie The Movie y fue foco de atención en algunos de sus estrenos en diferentes ciudades con vestidos brillantes y reveladores.

Formando una increíble dupla con su stylist Lorenzo Possocco, la cantante de “New Rules” mantiene un estilo único. En uno de sus más recientes post publicados en Instagram, luce un vestido lencero con espalda descubierta con el que derrocha sensualidad, mientras confirma que la textura satinada se seguirá posicionando entre las favoritas del verano.

Foto: Instagram @dualipa

El original vestido lencero de Dua Lipa

El vestido lencero clásico se caracteriza por estar elaborado en textura satinada y llevar tirantes spaghetti con escote en V. Algunos pueden tener un toque de encaje para acentuar aún más la estética lingerie. Se puede lucir en diferentes largos, con o sin aberturas en las piernas.

Foto: Instagram @dualipa

El de Dua Lipa, quizá, no sea un ‘slip dress’ en el sentido más estricto de la descripción anterior. Pero, la textura satinada y la caída fluida evocan un camisón, y nos emocionan al estar ante una reinvención del popular vestido lencero.

El vestido que luce la cantante es de la firma Bottega Veneta, en color blanco que la firma ha identificado como “frosting”. Elaborado en satén, tiene un escote halter que crea un efecto drapeado en la parte del busto y que deja la espalda completamente descubierta.

Foto: Instagram @dualipa

El detalle aún más diferenciador del diseño se puede apreciar en las cuentas metálicas cosidas a mano que se asientan desde el cuello hasta la parte baja de la espalda. Hacen que luzca moderno y elegante a la vez.

Dua Lipa lució su cabello recogido en una coleta alta, de esta manera dejó lucir mejor el diseño del cuello y el escote en la espalda. Complementó este vestido en tono claro con zapatos y bolsa en clásico color negro.

Foto: Instagram @dualipa

¿Cuánto cuesta el vestido lencero de Dua Lipa? La creación de la casa de moda que tiene como director creativo a Matthieu Blazy cuesta 61,700 pesos mexicanos en la tienda online.

Foto: Especial

Un 'slip dress', o un vestido sencillo de satén, siempre te hará lucir femenina, elegante y sensual.

