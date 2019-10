Diseñador de Louis Vuitton en contra de Donald Trump

Después de la inauguración de la nueva planta de producción de Louis Vuitton en Texas, Estados Unidos, el director artístico de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, rechazó la aparición del presidente Donald Trump en la apertura de la Fábrica.

El encargado de la línea ready-to-wear, denunció la sesión de fotos del presidente junto a los ejecutivos del grupo Louis Vuitton Moet-Hennessy (LVMH), incluidos el presidente ejecutivo Bernard Anault y el CEO de Louis Vuitton, Michael Burke.



Foto: AP

Fue a través de una publicación de Instagram que Ghesquière denunció los lazos entre Trump y LVMH. El post consiste en la portada de un álbum de 1984 de Evelyn Thomas, “High Energy”. Y un mensaje: “De pie contra cualquier acción política. Soy un diseñador de moda que rechaza esta asociación” seguido de los hashtgags #Trumpisajoke #homophobia.



Según el sitio Women's Wear Daily (WWD), dijo que Arnault elogio el compromiso de Trump: “Esto muestra dos compromisos: uno, el compromiso de LVMH con el mercado estadounidense, y dos, el compromiso del presidente Trump con el trabajador estadounidense”, dijo Arnault.



Foto: AP

LVMH posee 75 marcas de lujo, moda y belleza, incluidas las firmas Christian Dior, Givenchy, Celine y Loewe.

Esta visita provocó la desaprobación de usuarios, quienes de inmediato comenzaron a utilizar el hashtag #BoycottLouisVuitton en redes sociales.



So @LouisVuitton invited Trump? I’ll never buy another Louis Vuitton anything. Dead to me. #LouisVuitton #BoycottLouisVuitton https://t.co/zNrDnCgBcE

— Nancy Levine (@nancylevine) October 18, 2019