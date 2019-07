Danna Paola presume sus curvas en traje de baño

Ah, el verano… no queremos que se acabe. Y la mejor muestra de que todas nuestras celebridades favoritas la están rompiendo en redes es gracias a sus fotos en la playa. No cabe duda que ellas son una gran inspiración para que les copiemos el look y nos veamos fabulosas en nuestra escapada de la ciudad.



Una de las celebridades que más admiramos en Danna Paola, quien siempre nos regala los mejores looks para usar en la calle, en la oficina o en algún evento semiformal. Por ello, no nos sorprende verla con un gran atuendo en la playa o en la ciudad. Tal como sucedió este fin de semana cuando la vimos disfrutando del sol en la playa con un traje de baño que, además de ser favorecedor, nos dejó con ganas de escaparnos al sol y lucir increíbles.



Con un traje de baño completo de rayas, Danna dejó claro que esta temporada, si lo que quieres es definir tu silueta, un traje de este estilo es el mejor. No solo por el estampado que le agrega altura y realza el color tostado de su piel, sino que el material y la forma del traje ayuda a comprimir la piel y a marcar mejor las curvas (aunque claro, recuerda que tu cuerpo es hermoso tal y como es).



¿Qué te pareció?