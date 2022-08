Danna Paola hace unos días lanzó una nueva canción y la está promocionando por todas sus redes, el estilo que le añade a cada detalle es único. Ella siempre se ha caracterizado por pulir cada detalle en su carrera, está siempre en constante evolución y lo refleja cada vez que saca temas nuevos.

Una parte de esta evolución personal se puede ver en su más reciente foto en su cuenta de Instagram, en donde compartió con sus casi 35 millones de seguidores una imagen promocionando su nuevo tema, “Xt4s1s”, donde luce toda su figura sin retoque y muestra sus estrías con naturalidad.

Como toda celebridad, se encuentra siempre expuesta a las críticas y decidir que su foto no lleve retoque en esa parte es un paso a la normalización de estas marquitas que todos tenemos.



El lado más sensual de Danna Paola

La foto es muy sensual, ya que la intérprete de “Agüita” está sacando a todo lo que da su lado más sexy. Trae unas botas entalladas y de tacón muy alto, que ocupan toda la extensión de su pierna, y todo su cuerpo luce abrazado por un arnés que solo le permite ser combinado con unas bragas y un top muy diminutos.

La cantante expresó con esta imagen lo siguiente: "Gracias x todo el amor y el reconocimiento que le están dando a #XT4S1S, de verdad es mi canción favorita, me empodera, me vuelve loca, y me hace sentir TODO, que vibra tan deliciosa en la que estamos hoy".





Foto: Instagram @dannapaola

En cuanto a su beauty look, destacan ojos smokey, cejas bien marcadas y labios marrones. Su maquillaje ahumado va en sintonía con el cuero de las botas y las demás texturas que se alcanzan a ver.

El detalle de las estrías es imperceptible a simple vista, pero creemos que refleja bastante la personalidad y la postura de Danna en cuanto al tema de normalizar todo tipo de cuerpo y empoderamiento femenino.

Y la verdad es que a los fans no les hace falta ver que la estrella luce perfecta en fotos, cuando posee un talento y una voz como la de ella.

En los comentarios de dicha foto le alaban lo bella que se ve y que luce como una diosa, además de celebrar con entusiasmo el éxito de su tema. Algunos pocos apenas hicieron referencia a sus estrías, pero en tono positivo con frases como: "Amo que tu foto sea tan natural, sin retoque" y "Tan bella y natural".

