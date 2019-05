Cuánto cuesta el look Gucci de Belinda

No cabe duda que Belinda es una experta en moda. Y así lo ha dejado claro en diversas ocasiones: Desde sus vestidos Versace con impactantes escotes o sus increíbles cambios de look que la han dejado irreconocible. Sin embargo, en esta ocasión nos presumió un look que sin duda muchas de nosotras envidamos y querremos copiar de inmediato.



Hace unos días Belinda nos compartió una fotografía en su Instagram personal, el cual nos dejó maravilladas. Se trataba de una selfie en el espejo y lleva un total look de la firma italiana Gucci, el cual está conformado por una playera con el logo valuada en 590 dólares (11 mil 200 pesos mexicanos).

Asimismo, llevaba una falda plisada color verde con valor de 1600 dólares (30 mil 500 pesos mexicanos).

Y decidió combinar el look con unas sandalias blancas con plataforma y aplicaciones de cristal valuadas en 1200 dólares (22 mil 200 pesos mexicanos).

Si hacemos cuentas, el outfit de Belinda costó un total de 63 mil 900 pesos, lo que no nos sorprende viniendo de ella, pues es fanática de la moda de lujo. Para no variar, Belinda lleva en el hombro su mochila Chanel rosa, la cual puede llegar a tener un costo de los 90 mil pesos mexicanos.

