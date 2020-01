La moda no solo está presente en las pasarelas o en la creación de prendas, también puedes encontrarla en documentales y libros. De estos últimos puedes encontrar muchos y varios que pueden llamar tu atención, sobre todo si estás aprendiendo sobre el mundo de la moda.

Y si simplemente una de tus pasiones es leer y quieres encontrar libros de moda que puedan complementar tu colección y ayudarte a conocer más sobre marcas, la historia de diseñadores o anécdotas contadas por fotógrafos, a continuación te recomendamos algunos libros que te serán muy útiles y no querrás dejar de leer.

“The little dictionary of fashion: A Guide to Dress Sense for Every Woman” de Christian Dior, es un libro de moda que se ha convertido en un clásico que debes tener en tu librero si te consideras toda una fashionista. En las páginas de este best seller, Christian Dior comparte sus secretos de estilo para que las lectoras puedan aprender cómo verse elegante y a la moda sin gastar mucho dinero.

Leer también: Presentan colección de moda inspirada en María Félix

Otro libro que debes de tener en tus manos es “Grace: Memorias de Grace Coddington”. En él conocerás las vivencias de la ex directora creativa de la revista Vogue. En este libro, Grace Coddington revela un poco sobre su historia, su inicio en la moda y cómo llego a ser la directora creativa de una de las revistas de moda más importantes.

“The woman I wanted to be” de Diane Von Fürstenberg, es un libro de moda que toda fashionista debe leer en especial si quieres conocer la biografía de una de las diseñadoras más icónicas y creadora de uo de los vestidos favoritos de muchas: el wrap dress.

Leer también: Los 10 estilos que serán protagonista en 2020

Pasarás horas leyendo y descubriendo los momentos por los que ha pasado Diane Von Fürstenberg, desde su niñez, cómo es que llego a ser una de las diseñadoras más importantes de la moda y su lucha contra el cáncer.

También te recomendamos “El imperio de lo efímero” de Gilles Lipovetsky. Aunque el autor no es un diseñador, el filósofo y sociólogo francés en este libro relata y ayuda a comprender cómo funciona el mundo de la moda, a pesar de que este fue escrito en 1987.

Si eres una de las chicas que le gusta empoderar a las mujeres, entonces “Supreme Models: Iconic black women who revolutionized fashion” es un libro de moda que debe estar en tu librero. Este libro escrito por Marcellas Reynolds, actor, conductor y estilista de moda logra a través de texto y diversas fotografías presentar y destacar el trabajo de modelos de color que se han convertido en una referente de la moda.

Entre ellas: Tyra Banks, Naomi Campbell , entre otras 70 mujeres que han destacado en las pasarelas en los últimos 60 años.

Por último pero no menos importante, “The beautiful fall: Fashion, genius, and glorious excess in 1970s Paris” es uno de los libros de moda escrito por Alicia Drake. Este cuenta cómo se vivía la moda en uno de los lugares amados por los diseñadores: París.

Todo esto ocurre en 1970, la autora también narra la historia de rivalidad entre dos de los diseñadores más importantes: Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent. Sin duda, un libro que no puede faltar en tu librero.