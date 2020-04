La epidemia de la Covid-19 ha hecho de las suyas en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y no solo en la vida de los mexicanos sino también de otras personas de todo el mundo. Recuerda que las medidas sanitarias conformadas, principalmente, por el paro de actividades y el confinamiento dentro de nuestros hogares también incluye lavarnos las manos continuamente y usar gel antibacterial.

Desde comienzos de la propagación del virus este tema se hizo muy popular en redes sociales de todo el mundo y a pesar de la emergencia, miles de usuarios tomaron las cosas de manera positiva y divertida e hicieron de esta situación algo sin igual, tal como pasó con la playera estilo death metal del coronavirus, incluso hubo manicuras muy extremas y maquillaje sobre los cubrebocas, pero aunque una de las recomendaciones sanitarias de prevención es no utilizar anillos, esto no impide que, en casa y con las medidas pertinentes, te des la libertad de usar algún accesorio. No obstante, una firma rusa ha creado un diseño exquisito inspirado en la famosa COVID-19.

Leer también: Por qué no debes de usar anillos por el brote de coronavirus

Cuando pensamos en un virus la imagen que se crea en nuestra cabeza no es para nada atractiva, menos cuando dicho virus ha causado miles de muertes y cambios en todo el mundo. Pero a los que les gusta ver el vaso medio lleno y se enfocan en maneras interesantes y de buen gusto para sobrellevar la situación, entonces esto es para ti.

Todo surgió luego de que la firma Dr. Vorobev, de origen ruso que se dedicara a hacer ornamentos basados en la ciencia y la medicina. Cuando las primeras imágenes microscópicas del coronavirus aparecieron hace unos meses, para ellos representó una gran oportunidad de añadir una nueva pieza a su colección, y lo lograron creando una dije con exquisita manufactura y estilo. El lindo diseño consta de una cadena con un dije esférico con protuberancias redondeadas de la punta, tal y como se ve el virus ante un microscopio, con acabado cromado en color plata, rematado con una pequeña corona dorada como base del ojal por donde pasa la cadena, sin duda es un diseño muy lindo.

Aunque las críticas no se han hecho esperar, muchos usuarios han argumentado que el querer aprovecharse de la crisis para vender es algo inaceptable. No obstante, Dr. Vorobev señala que este pequeño colgante ha sido bien recibido, sobre todo por pacientes recuperados de la COVID-19 en Rusia.

La joya está disponible en internet por aproximadamente 20 dólares (500 pesos aproximadamente) y hasta ahora ha tenido buen nivel de ventas, según reporta la firma.

Ahora Pavel Vorobev, fundador de la marca, desea continuar con la creación varios broches con forma de coronavirus encerrados en jaulas con la finalidad de regalarselos al personal médico y sanitario que ha luchado incansablemente por aplanar la curva de contagios.

Leer también: Estas son las prendas más buscadas en Lyst por el coronavirus