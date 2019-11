Victoria Beckham es una de las diseñadoras de moda más populares de la industria, ya sea por su famoso pasado como Posh Spice o por la gran admiración de los fanáticos hacia su guapo marido, el ex futbolista, David Beckham ; o simplemente por sus varias colaboraciones con marcas reconocidas que han volado como pólvora.

Sea la opción que más prefieras, es indiscutible que Victoria representa un personaje importante para la industria de la moda y por ende, sus comentarios siempre resultan de gran relevancia. Tan sólo recordar, que hace un par de meses nos tuvo comiendo aguacate todos los días para mejorar nuestra rutina de skincare.

Leer también: Descubre el secreto para tener la piel como Victoria Beckham

Y para sorpresa de nosotras, Victoria Beckham ha hecho un par de declaraciones en el show de Ellen DeGeneres que no han pasado desapercibidas para todas las amantes de las tendencias de moda.



La popular presentadora le preguntó en su programa que si había una tendencia que no entendiera, a lo que Victoria le respondió: “los crop tops, me doy cuenta de que mucha gente los usa. De hecho, ya sabes, otra cosa: cuando usan la chaqueta simplemente apoyándola sobre los hombros. ¿Sabes a qué me refiero? Quieren parecer como casual”. Ellen parecía bastante de acuerdo con la opinión de la diseñadora británica porque añadío: “Simplemente usa la chaqueta o no”.

Leer también: Carolina Herrera: “Las influencers no son el estilo de la moda. Son el estilo del dinero”.

Así que ya sabemos, crop tops y blazer oversize encima de los hombros no es una opción de estilo para Victoria Beckham y es muy poco probable que los veamos en las pasarelas de sus próximas colecciones de su marca homónima, la cual ha celebrado este año 10 años en el mundo de la moda.

La diseñadora también bromeó durante la entrevista, la vimos realizar su famosa #VBPose junto a Ellen.



Y se sometió a un divertido juego tipo test, en donde pudimos descubrir que le tiene pavor al espacio, que el contacto más famoso en su móvil es su esposo y que le encantaría poder irse a la cama en tacones.

¿Qué te parece?