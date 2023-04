El amor por la gatita kawaii Hello Kitty, que fue creada en Japón en 1974, se ha mantenido por décadas, convirtiéndose en la favorita de muchos sin importar la edad. Y hoy nuevamente es noticia porque la firma de belleza mexicana Idolbeauty nos sorprende con una nueva colección de maquillaje y accesorios inspirados en Hello Kitty.

Y es que a través de los años hemos visto cómo firmas de moda y belleza (desde las de bajo costo hasta las de lujo) han creado interesantes colecciones de ropa, maquillaje y accesorios, donde la gatita consentida de Sanrio es la protagonista.

No en vano podemos ver en internet y redes sociales piezas inimaginables con el rostro de Hello Kitty y su característico tono rosa. Desde libretas y hasta motocicletas. No hay límites en la imaginación para que quienes se definen como fanáticos de Hello Kitty.

Leer también: Mascarillas caseras para consentir tus pies

Nueva colección de maquillaje inspirado en Hello Kitty

Hello Kitty x Idolbeauty es una colección limitada que sigue con la tradición de esta marca mexicana que se inspira en los íconos de la cultura pop para crear nuevos diseños.

Esta colección de maquillaje está conformada por un rubor en aceite, formulado en Corea y con un 98% de ingredientes naturales. Al aplicarlo, se adapta inmediatamente al PH de la piel, dando un color único y natural.

También incluye un aceite labial que da un tono diferente en cada piel, y además, tiene entre sus ingredientes un componente que hidrata y voluminiza el grosor de los labios.

Foto: Idolbeauty

Leer también: Belinda deslumbra con minifalda a las caderas y top con abertura

También encontrarás una paleta de sombras e iluminadores adicionados con aceites de macadamia y aceite de aguacate. Y la cereza del helado la pone un set de brochas para maquillaje profesional, elaboradas con pelo biónico vegano. Todos los productos, son veganos y cruelty-free.

Y para completar todo el concepto de Hello Kitty, la colección cuenta con un bolso de viaje y una cosmetiquera, ambos de inspiración vintage.

Foto: Idolbeauty

Si quieres conocer más de Hello Kitty x Idolbeauty puedes visitar su página web idolbeauty.com.mx

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters