Conoce a la instagramer que no muestra su cara y viste sólo con firmas low cost

Para aquellas que podemos pasar horas en el feed de nuestro Instagram buscando inspiración o combinaciones creativas para tu look o simplemente admirar creativos outfits.

Te encantará la cuenta de la instagrammer francesa que no muestra su rostro, pero tiene todas las prendas más buscadas y en tendencia de tus firmas de low cost favoritas.



Marielle o @mariecha84 , quien a la fecha -por razones que desconocemos- no muestra su rostro en las estéticas fotografías que aparecen en su feed.

Podemos interpretar que Marielle prefiere dar protagonismo absoluto a los outfits y claro a las marcas que lleva puestas, que incluye a Zara, Mango, H&M, Stradivarius, entre otras.



Además de tener una gran dosis de estilismos funcionales y en tendencia, te ayudará a identificar con mayor facilidad algunas de las prendas más interesantes de la marca, sin necesidad de navegar por la enormidad de los catálogos digitales



No es la primera vez que las firmas de low cost inspiran creativas cuentas en Instagram.

Si la cuenta de Marielle te gustó, date una vuelta más por The Devils Wear Zara , creada por las amigas y editoras de moda de Who What Wear, Lauren Eggertsen y Mimi Postigo. Si bien ellas no viste de pies a cabeza firmas accesibles, sí incluyen al menos una prenda en sus looks.



¿Qué te pareció?