Comparan a Dua Lipa y Selena Gomez con Homero y Morticia Addams

La revista Variety realizó una ceremonia para honrar a los mejores talentos de la industria de la música. En la edición de este 2022, Dua Lipa y Selena Gomez desfilaron por la alfombra roja, pero sus looks a la Homero y Morticia Addams dieron de qué hablar.

En el evento convivieron celebridades, productores, representantes de sellos discográficos y todo el equipo que se encuentra detrás de las 25 canciones más escuchadas del año. Sin embargo, la presencia de Dua Lipa y Selena Gomez desató incógnitas entre sus fans, quienes no tardaron en especular una posible colaboración.

A través de redes sociales, Variety Magazine anunció que la presencia de ambas famosas fue para galardonarlas por su contribución al ámbito musical. Como era de esperarse, las cantantes sacaron sus mejores atuendos para la ocasión.



Foto: Instagram @dualipa

Dua Lipa y Selena Gomez en la gala Variety Hitmakers

Dua Lipa y Selena Gomez asistieron a la red carpet con un styling que causó euforia. Fieles a su estilo, modelaron un look con el que fue inevitable pensar en Homero y Morticia Addams, y en De Última te mostramos cada detalle.

Durante la ceremonia, Dua Lipa recibió un nombramiento especial por su colaboración musical con Elton John. El tema “Cold heart” no paró de sonar durante este 2022, por lo que los hizo acreedores al título “Hitmakers Of The Year”.



Foto: Instagram @dualipa

Pero eso no fue todo, pues la cantante británica y el afamado rockero también participaron en una divertida sesión para la portada de Variety.



Foto: Instagram @dualipa

Por su parte, la revista otorgó a Selena Gomez el premio a la “Canción cinematográfica del año” con su tema “My mind & me”. La pista se estrenó en su documental homónimo, en el cual la ex estrella de Disney compartió con sus fans la importancia de la salud mental.

En la fiesta organizada por Variety, Dua Lipa y Selena Gomez fueron vistas juntas en el City Market Social House de Los Ángeles, California. Por supuesto, las celebridades derrocharon belleza con su propio sentido de la moda.



Foto: Instagram @variety

Dua Lipa y Selena Gomez posan juntas

En la gala, Dua Lipa nos enseñó cómo vestir un traje sastre como una experta. La intérprete de “One kiss” lució un diseño de la firma The Attico, protagonizado por un blazer y pantalones oversize de color gris con rayas blancas.

En un estilo característico del personaje Homero Addams, la cantante llevó el blazer oversize por sí solo. Sin menos ni más, dejó al descubierto su escote, lo cual resultó sumamente sensual.



Foto: Instagram @variety

Y es que la estrella británica optó por un look inspirado en la estética Tomboy. Por lo cual agregó un par de mocasines en corte normcore y sabemos que no pudo haber elegido una mejor opción, pues le dio un toque andrógino y moderno al outfit.

Dua Lipa completó su atuendo con unos lentes de sol al estilo Matrix y un set de cadenas chunky adornadas con un dije de candado.



Foto: Instagram @variety

Selena Gomez no se quedó atrás con su total black look elegante. La propietaria de “Rare Beauty” se enfundó en un vestido negro sin mangas, mismo que combinó con unas sandalias de tacón grueso para un styling monocromático.

Como si se hubiera inspirado en Morticia Addams, la protagonista de “Only Murders in the Building” presumió su beauty makeup con un smokey eyes en tonos grises junto con un labial nude. Aunque no podemos negar que la cereza del pastel fue su manicura que le añadió un pop de color.



Foto: Instagram @raretors

Con un par de fotografías de sus outfits, Dua Lipa y Selena Gomez enloquecieron a sus fans. Sobre todo, cuando Variety les cuestionó si lanzarían un dueto musical y las artistas se mostraron entusiasmadas.

