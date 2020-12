Tenemos que darle la bienvenida al nuevo año con mucho estilo y renovada. Y para ello puedes echar mano de la naturaleza para preprar tus propios cosméticos y ser más amigable con el planeta.

De un tiempo para acá, las amantes de la belleza saben que las cejas tupidas y de aspecto natural son un must que no puede faltar en cualquier beauty look. Así que toma nota, ya que con este tinte para cejas hecho con café, lograrás darle un aspecto natural a tu cejas sin gastar demasiado.

Un estudio publicado por la International Journal of Dermatology concluyó que la cafeína estimula el crecimiento del pelo. Según los resultados de la investigación, este ingrediente detiene la caída del pelo en pacientes con alopecia, mientras genera raíces más largas y anchas.



Foto: Pixabay

Además que si buscabas una razón poderosa para nutrir tus cejas y de paso darles un aspecto más natural con un tinte 100% natural, el sitio web de Healthline asegura que la cafeína puede ayudarte a oscurecer tu cabellera o tus cejas entre uno y dos tonos.

Así que si lo que quieres es lucir unas cejas más naturales y tupidas con ayuda del café, aquí te dejaremos los pasos a seguir para que tus cejas se vean increíbles.

Tinte para cejas con café

Ingredientes

Dos cucharaditas de café soluble

Dos cucharaditas de cocoa en polvo

Dos cucharaditas de aceite de coco

Dos cucharaditas de miel

Mezcla la cocoa y el café soluble en un recipiente y no dejes de mover hasta que el tono de esta mezcla quede completamente uniforme. Después agrega el aceite de coco y la miel para que esta mezcla tome una textura que podrás untar en tus cejas.

No importa que el aceite de coco no esté previamente derretido, ya que la mezcla del café y la cocoa harán su magia y obtendrás el tinte natural. Ahora, aplícalo sobre tus cejas con ayuda de un pincel especial. No olvides peinarlas antes para que el tinte abarque toda el área y que no queden huecos.

Déjala reposar por 20 minutos y continúa con el resto de tu rutina de maquillaje en lo que seca. Finalmente, con ayuda de un hisopo y un algodón, retira el café de tu rostro. suavemente para no lastimarte.



Foto: Pixabay

Recuerda tener mucho cuidado al aplicarlo, ya que es cerca del área de los ojos, si sientes una molestia suspende y acude al dermatólogo con rapidez.

Aquí te dejamos el video para que veas paso a paso cómo hacerlo.