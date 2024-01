Los accesorios no pueden faltar en tu look, ya que ayudan a elevar ese gran outfit y a estar a la moda, sobre todo en este 2024 donde se ha anunciado que la joyería estilo Chunky en color plateado y dorado estará en tendencia. Y si tus accesorios son de plata te contamos de qué manera los puedes limpiar para evitar que se tornen en tonos opacos o incluso negros y queden como nuevos.

La plata es un metal maleable con el que se pueden crear hermosos accesorios de moda que te durarán por mucho tiempo, así que invertir en ellos es una gran alternativa. Cadenas, aretes, anillos y demás piezas de joyería te ayudarán a darle el toque final a tu estilo. Pero si ya no están en las mejores condiciones y has pensado en llevarlas a una tienda para que las limpien déjanos decirte que no es necesario puedes hacerlo tú mismo en casa.

Limpia tus accesorios de plata con este truco

Los trucos caseros nos pueden salvar en muchas situaciones como hacer brillar nuestros accesorios de plata para lucirlos en una ocasión especial. Lo mejor es que solo necesitarás agua y un ingrediente que probablemente tienes en tu alacena o bien, puedes conseguir en cualquier tienda, se trata del bicarbonato de sodio, el cual será tu gran aliado para mantener tu joyería como nueva.

Foto: Pixabay

De acuerdo con el portal en inglés The Spruce, debes de seguir los siguientes pasos para limpiar tus accesorios de plata:

En un pequeño tazón deberás mezclar tres cucharadas de bicarbonato de sodio con una cucharada de agua y formar una especie de pasta, puedes agregar un poco más de agua si lo consideras necesario, siempre y cuando te quede una consistencia pastosa y no líquida. Posteriormente deberás introducir todas tus joyas de plata en la mezcla y dejarlas por unos minutos. Saca tus joyas y, con un pequeño paño húmedo, unta un poco de la pasta de bicarbonato y frota para pulirlas. Procura trabajar por pequeñas áreas, de esta manera la limpieza resultará mejor. En caso de que te cueste mucho limpiar con el paño húmedo, también puedes apoyarte de un cepillo de dientes que no utilices sobre todo para llegar a las partes más pequeñas. Finalmente enjuaga tus joyas con abundante agua fría y de manera inmediata seca completamente con un paño seco y limpio. Deja secar al aire libre por algunos minutos y podrás ver la diferencia en tus accesorios, ¡quedarán como nuevos!

Estos ingredientes también te pueden ayudar a una buena limpieza de tu joyería de plata

Si no cuentas con bicarbonato de sodio para realizar el tip anterior puedes sustituirlo por pasta de dientes o, si lo prefieres, puedes utilizar catsup pues, aunque te suene extraño The Spruce asegura que la salsa de tomate también puede ser un gran aliado para limpiar tus joyas de plata.

Foto: Pixabay

Recuerda limpiar tus accesorios de plata en cuando veas que dicho metal se encuentra opaco o sucio, de esta manera les darás mantenimiento y se verán relucientes siempre.

Leer también: Prendas con las que puedes combinar tus sudaderas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters