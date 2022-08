Cómo limpiar tus joyas de plata si están negras

Un outfit ganador capaz de robarse todas las miradas no puede estar completo sin los accesorios correctos. Y seguro entre tus favoritos están algunas joyas de plata. La parte negativa es que estas tienden a perder su brillo con el tiempo. Pero no te preocupes hay maneras de devolverles todo su esplendor.

Lo primero que hay que decir es que si tu pulsera o collar de plata se hicieron negros no significa que te engañaron y no se trata del metal real. Al contrario, con el uso, las joyas de plata se oscurecen, por ello es que debemos darles el cuidado adecuado para conservarlas en perfecto estado.

Vuelve a lucir tus accesorios de plata favoritos. Sigue estos consejos.



Imagen: Pixabay

Consejos para limpiar las joyas de plata

Las técnicas para limpiar los artículos de plata son variadas. Incluso en el mercado puedes encontrar diversos productos para esta tarea, pero no siempre los necesitas. Hay algunos trucos caseros que puedes aplicar, como los siguientes.

Con vinagre. Como explica la Joyería Sánchez, para este método debes empapar un trapo en una mezcla de vinagre con bicarbonato de sodio o sal y limpiar tu joya cuidadosamente. La recomendación en este caso es hacerlo en un lugar bien ventilado pues la preparación desprende vapores.

Después cubre un recipiente con papel de aluminio, coloca tus joyas de plata y agrega agua caliente para disolver la sal o bicarbonato.

Con aluminio. Si tus accesorios no están tan sucios olvida la mezcla de vinagre, basta con que los coloques en un recipiente forrado con aluminio y agregues agua caliente, el aluminio actuará como un imán para extraer la suciedad.

Con limón. En este caso parte un limón y cubre una de las mitades con abundante sal. Entonces frota la plata cuidando que se llene de un poco de jugo. Después enjuaga y seca.

Con aguarrás. Una opción más es frotar la plata con un trapo o algodón mojado en aguarrás. Con esto recuperará su brillo pero, antes de volver a usarla, enjuaga bien.



Imagen: Pixabay

Con pasta de dientes. Si no tienes los elementos que mencionamos no te preocupes puedes ir por la pasta de dientes y frotar la pieza, solo cuida que sea una pasta sin agentes blanqueadores agregados. Una vez que esté limpia enjuaga y deja que se seque bien.

Jabón de trastes. La compañía Argyor menciona que también puedes colocar tus joyas de plata, e incluso de oro y platino, en un recipiente con agua tibia y jabón de trastes, deja que la mezcla actúe unos minutos, cepilla, enjuaga y seca.

Consejos para cuidar las joyas de plata

Como ya viste hay diversos métodos que puedes aplicar para devolver a tus accesorios de plata todo su brillo pero, te dejamos algunos consejos extra para que la limpieza sea todo un éxito.

Empieza por los métodos con los que no es necesario frotar para no rayar las piezas. Si no funcionan aplica las otras técnicas.

Ayúdate de un cepillo de dientes que no utilices, de preferencia de niños, o un cotonete para llegar a las partes más complicadas de las piezas como los grabados.

Otra recomendación es que realices la limpieza en lugares ventilados y, de preferencia con guantes para que estés más segura.

Utiliza solo fibras suaves y frota con cuidado pues podrías rayar la superficie. Realiza movimientos hacia arriba y abajo, no circulares.

Y si tus joyas tienen alguna piedra preciosa lo mejor es llevarlas con un experto pues aunque la plata quede limpia, podrías dañar otros materiales.



Imagen: Pixabay

Recuerda que la plata se oxida fácilmente al contacto con el oxígeno así que la mejor manera de prevenir ese óxido es simplemente usándolas pues la grasa natural de la piel ayuda a evitar que se oscurezca.

Cuando no estés utilizando tus joyas de plata lo mejor es guardarlas en bolsas de plástico herméticas para evitar el contacto con el aire y la humedad.

Cuando te las pongas trata de que no entren en contacto con tu perfume, maquillaje o cremas pues podrían afectar su brillo.

Tampoco es buena idea que las lleves cuando haces ejercicio pues el sudor también podría afectarlas.

