El lino es un material perfecto para lucir en días calurosos, es por eso que cada verano recobra un auge impresionante en las tendencias.

Es importante saber tratar el lino al momento de lavar la ropa porque al estar compuesto de fibras naturales, si no tienes cuidado, tus prendas acabarán por encogerse o desgastarse demasiado rápido.

Es por eso que en De Última reunimos los mejores consejos de lavado para que no arruines ninguna de tus prendas de lino y las luzcas este verano con outfits de alto impacto.

Cómo lavar prendas de lino

El primer consejo, aunque suene bastante obvio, es separar tus prendas de lino, no es necesario lavarlas a mano, con que separes una carga exclusiva de este tipo de prendas en tu lavadora bastará para iniciar un ciclo de lavado con agua fría.

Usa siempre detergente líquido y suavizante de telas para lavar tu ropa de lino, además de que el tallado sea sutil, esto hará que tus prendas huelan delicioso.

Elige en el menú de tu lavadora el ciclo para ropa delicada para asegurar que el lavado sea menos agresivo con las fibras de tu ropa, además de que es más corto.

Una vez que se termine de lavar, cuelga la ropa inmediatamente para que no se arrugue y jamás uses la secadora con tu ropa de lino, al saltarte este paso evitarás que tu ropa se encoja. Las prendas de lino no tardan en secarse al aire.

Para lavar la ropa de lino a mano

Si deseas darle un trato especial a tus prendas de lino con algún encaje o bordado muy fino, el lavado a mano será tu mejor opción para cuidar al máximo tu ropa.

Comienza por llenar un balde de agua fría y coloca un poco de detergente líquido, posteriormente, vas a poner la ropa a remojar durante, aproximadamente, 20 minutos.

Con ayuda de tus manos, vas a realizar movimientos suaves con la ropa, solo vas a tallar si alguna prenda presenta una mancha y el tallado será con la misma prenda en círculos suaves.

Enjuaga con agua fría y seca al aire libre sin exprimir las prendas para que no se formen arrugas.

