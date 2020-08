Además de resaltar nuestra figura, los trajes de baño son la prenda ideal para sentirnos frescas durante los días de verano. Existen para todo tipo de gustos, desde los de una sola pieza hasta los bikinis, y de los halter a los high-waist; cada una tiene su favorito.

Sin embargo, así como son lindos, también son difíciles de cuidar. Debido al contacto con el agua, el sol, la arena y otras condiciones ambientales, los trajes de baño tienden a desgastarse con facilidad, sobre todo con el lavado. Sin embargo, hay técnicas para cuidar el texil de estas piezas.

Si quieres lucir un traje de baño impecable, aquí te contamos algunos sencillos tips para lograrlo.

Foto: Unsplash

Lávalo después de cada uso

El blog especializado The Spruce recomienda que enjuagues tu traje de baño inmediatamente después de usarlo. Si te es posible, métete a la regadera con el traje puesto todavía y antes de usar agua tibia o caliente. O bien, remójalo durante media hora en agua fría para que elimines los residuos de sal, arena, cloro o aceite, los cuales pueden dañar la tela.

No uses la lavadora

De acuerdo con la tienda de trajes de baño, ProSwimwear, la lavadora tiene movimientos demasiado agresivos para los materiales de estas prendas. Esto provocará que se desgaste la tela y se formen esas molestas bolitas.

Por esta razón, lo mejor es lavar tu traje a mano. Dale la vuelta para proteger la capa externa y lávalo con un poco de detergente líquido o jabón suave. Déjalo remojar algunos minutos si está muy sucio y después enjuaga con agua fría.

Foto: Pixabay

No lo retuerzas para secarlo

Sé gentil con tu traje de baño y no lo retuerzas, ya que esto podría dañar su forma. Si quieres retirar el exceso de agua, The Spruce sugiere que lo aprietes con suavidad hasta que no escurra más agua.

Sécalo al natural

Según los creadores de la marca de trajes de baño Andie, la secadora no es una buena opción si quieres mantener tu traje intacto, ya que el calor generado por la máquina y los movimientos causarán que se debilite la elasticidad de la tela.

En vez de esto, ProSwimwear sugiere que lo seques de forma natural, sin exponerlo directamente al sol para que no se decolore. Coloca tu traje de baño sobre una superficie lisa para que no se le hagan pliegues o arrugas.

Además de estas recomendaciones, es importante que no uses el mismo traje de baño varias veces seguidas y que tengas cuidado al momento de aplicarte bloqueador solar u otra sustancia grasosa. De este modo, alargarás la vida útil de esta prenda.