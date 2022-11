Cómo eliminar el vello facial de manera eficaz

Absolutamente a todas las mujeres nos llega a salir vello facial como una parte natural de nuestro cuerpo. Cuando es abundante, grueso y notorio, su aparición puede ser motivada por genética o algún desequilibrio hormonal. Sea poco o mucho, la mayoría hemos querido eliminar finos pelitos en la cara que salen en áreas como bigote, entrecejo, patillas o, incluso, barbilla.

Si no sabes cómo eliminar el vello facial, aquí te explicamos algunas maneras eficaces para retirarlo como toda una experta, sin que te pueda causar irritación.

Recuerda que la cara es una zona delicada y debes tener un máximo cuidado con las reacciones alérgicas y a la hora de manipular los objetos filosos y la cera caliente. Puedes realizar una pequeña prueba de alergia aplicando un poco del producto que utilices a un lado de tu oreja para ver si no te causa ardor o comezón.



Foto: Unsplash



Cómo retirar el vello facial

Con cera

Es un método efectivo, ya que elimina el vello de raíz, por lo cual retrasa su crecimiento y además lo puedes hacer tu misma en casa. Una desventaja es que si la cera no es manipulada de la manera correcta puedes quemarte, además, como se tiene que jalar para retirarla, con el tiempo puede causar flacidez en la zona que te depilas.

Tip: Te recomendamos poner un poco de aloe vera después de depilarte para evitar enrojecimiento.



Con hilo

Hay quienes aseguran que es el mejor método para iniciarse en el mundo de la depilación, sobre todo en el labio superior y las patillas, ya que debilita el pelo y no retrasa el crecimiento porque extrae el vello de raíz. Es un método natural y recomendado para pieles sensibles porque no irrita.

Tip: Hay que acudir a sitios especializados en esta técnica de depilación que tiene una duración aproximada de cuatro semanas.



Foto: Pexels



Cuchilla

A propósito de las decenas de videos virales en donde se veía a mujeres retirando el vello de la cara con perfiladores y cuchillas, a todas les surgió la duda sobre qué tan recomendable es. Como cualquiera de los otros métodos, tiene ventajas y desventajas, todo bajo la aclaración de que solo elimina el pelito de manera superficial, así que crecerá y saldrá de nuevo al poco tiempo.

Una de las ventajas es que no duele y es muy rápido una vez que encuentras la técnica para pasar el perfilador, mientras eso sucede, procura hacerlo con cuidado y sin prisa para no cortarte. Antes de deslizar la cuchilla puedes aplicar un serum o aceite de almendras para que la cuchilla resbale y no cause irritación.

Tip: Tienes que cambiar constantemente de cuchilla para que no te deje marcas oscuras con el paso del tiempo.



Foto: Pexels



Cremas depilatorias

Con este tipo de cremas debes tener muy presente realizarte una prueba de alergia, ya que los ingredientes siempre varían entre las diferentes marcas que hay y puede resultar que alguno te provoque reacción.

Asegúrate de que la crema para depilar diga en caja que es específica para la cara o pieles sensibles, ya que los ingredientes serán menos agresivos.

Tip: Lee con cuidado la manera de aplicación y respeta el tiempo que dice en el empaque que dejes el producto. Déjalo un minuto menos la primera vez y revisa si ya te puedes retirar el vello frotando suavemente con un paño húmedo.



Mascarilla natural para debilitar el vello

Si tu vello facial es muy grueso, te recomendamos esta mascarilla para debilitarlo para que a la hora de depilarlo sea más fácil y te duela menos. Aplica por las noches, enjuaga bien y, al día siguiente, utiliza protector solar para que no manche tu cara.

Ingredientes:

-1 cucharada de limón.

-4 cucharadas de miel.

Procedimiento:

Mezcla los ingredientes y aplica donde tengas el vello más grueso de tu cara, deja actuar de 15 a 20 minutos y retira con agua. Repite el procedimiento máximo tres veces por semana para que tu vello se debilite y sea más fácil de depilar.



Foto: Pexels

Leer también: Las marcas de maquillaje engañosas según Profeco

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters