Las ojeras son uno de los enemigos más fuertes de las miradas impactantes, y aunque existen varios motivos por las que estas se apoderan de la parte baja de tus ojos, la realidad es que es complicado eliminarlas o disimularlas.

Los malos hábitos como no dormir a tus horas, el estrés, la falta de hidratación, la alimentación y hasta la genética son factores determinantes para que las ojeras hagan su entrada nada triunfal. Peeeero, por suerte hay un producto que siempre será el mejor aliado para taparlas: el corrector de ojeras.

Hay que buscar al hombre o mujer que lo inventó y darle las gracias, pues por mucho tiempo nos ha permitido tener beauty looks impactantes, además, es de vital importancia saberlo aplicar para que dure todo el día. Y nosotras tenemos para ti estos tips que no te puedes perder.

El corrector de ojeras es el cosmético que todas amamos pero si no es del tono correcto es imposible que haga un match con nuestra rutina de belleza, además, si el problema que tienes es que no dura lo suficiente, te informamos que el asunto no es el corrector, es la manera en que lo aplicas.

Aunque no lo creas, este delicado aliado de belleza tiene una forma exacta de ser aplicado que si no tienes bien dominado terminará por hacerte malas jugadas y llevará tu beauty look al desastre.

La aplicación del corrector, debe ser según el tipo de ojeras que tengas, es decir:

Para las ojeras leves: medio círculo.

Para las más pronunciadas: triángulo invertido.

Para las bolsas en los ojos: Puntitos en medio círculo.

El portal de Maybelline y el de Mary Kay coinciden en que la aplicación del corrector debe ser después de que apliques tu base sin cubrir la zona del contorno de los ojos, esto ayudará a que se mezcle con el corrector para que consigas una mezcla uniforme.

Recuerda que debes hidratar de manera correcta para que el contorno no se agriete, además este paso ayudará a que tu corrector tenga una mejor capa protectora y penetre mejor en la piel.

No olvides que para sellar tienes que usar un poco de que un polvo translúcido de textura aterciopelada para que no tengas que reaplicar constantemente el corrector.

