A todas las mujeres les encantan los tratamientos antiedad, pues llega un momento en nuestras vidas donde estas cremas, hidratantes y serums se convierten en nuestros mejores amigos para luchar contra el paso implacable paso del tiempo.

Si bien, nuestro rostro siempre es foco de nuestra antención, no debes olvidar que la zona del cuello, escote y manos también pueden delatar la edad.

Aunque las cremas y los hidratantes para estas zonas sí existen, otro detalle que debes tomar en cuenta son los colores de uñas, ya que estos pueden aumentar o disminuir la edad que aparenta y aquí te lo vamos a explicar.



Nude

Es el clásico de clásicos que le dará un aspecto desnudo y terso a tus manos, al mismo tiempo aportará un efecto de desenfoque de las líneas, arruguitas y asperezas de la piel. Pero, ¿cuál es el secreto para triunfar con este color? Fácil, lo que tienes que hacer es una aplicación perfecta de este esmalte para que no se vean grietas y sellar con otro transparente.



Blanco

Uno de los colores que siempre da luz a cualquier beauty look siempre es el blanco, ya que ayuda a alargar los dedos de tu mano y les da un aspecto de limpieza que pocos colores hacen.



Tonos pastel

Cualquier tonalidad pastel es alegre, divertida, fresca y armónica para tu look, así que no dudes en llevarla en el manicure, en su versión más clara. Ojo, es importante que no elijas pasteles apagados o muy grisáceos, dado que provocarán el efecto contrario.



Ahora que si en tus gustos no se encuentran los tonos pastel, te recomendamos que combines una sola gama de color en sus diferentes tonalidades para así tener un mani que además de restarte años juegue un papel monocomático en tu beauty look.





Rojo

Según Vogue España, lo rojos son un arma de doble filo, puesto que los fríos y quemados agregan años, mientras que los cálidos y ligeramente encendidos quitan edad.

Si vas a pintar toda la superficie de la uña de rojo, ve por los cálidos (o ligeramente anaranjados). Si sólo pondrás delicados detalles en rojo, puedes utilizar cualquier tono.



Baby pink

Es el tono predilecto para que tu look parezca más joven, debido a que el color evoca ternura, dulzura, fantasía e inocencia propia de la juventud, según la psicología del color. La clave para acertar con el esmalte baby pink perfecto, es que tenga una base cálida y suave.