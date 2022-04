Hablar de diversidad de cuerpos es un tema que gracias al cielo ya no es un tabú pero, aunque parece el polo opuesto, sigue teniendo atadas a miles de mujeres que crecieron con el chip mental que nos dicta que los cuerpos de playa existen.

Bajo este esquema tétrico de cuerpos 90-60-90, puede que uno crezca de cierta manera "acomplejado" por el cuerpo de Tyra Banks, pero las cosas escalan cuando se habla de trajes de baño.



Foto: Instagram @camimare

Un traje de baño causa miles de inseguridades y aunque una pieza que se compone de dos partes puede ser la punta de lanza para catapultar nuestras inseguridades, es bonito cuando existen marcas que nos quitan esa venda de los ojos para comenzar a creer en nuestra belleza.

De Última habló con la diseñadora Camila Mariscal, una chica que ocupó su propia historia para que miles de personas tiraran por la ventana ideas que huelen a rancio y darle paso a un ejército de mujeres seguras de sí mismas que usan Camimare, marca que nos reconcilia con los trajes de baño de manera definitiva.



Foto: Camimare (Camila Mariscal, diseñadora y CEO de la marca)



Camimare: Trajes de baño para todas los mujeres y todos los cuerpos

DÚ: ¿Cómo inicia el proyecto de tu firma de trajes de baño?

Todo inició porque yo antes veía como una imperfección mi busto. Yo soy 38 doble D, así que durante un tiempo esto fue la punta de lanza para que no me sintiera cómoda usando prendas que son exclusivas para la playa y, pues, buscar un traje de baño era muy difícil; gracias a eso comencé a diseñar mis propios trajes de baño, que recibieron buenas opiniones de mis amigas.

Empecé a confeccionar mis trajes con fajas compresivas que permiten a cada cuerpo sentirse cómodo y hacer todas las actividades que realiza normalmente. La marca se lanzó en noviembre de 2021 y fue todo un año de trabajo. Durante estos 5 meses que llevamos trabajando, me he sentido muy contenta, pues hemos hecho que las mujeres se sientan cómodas y seguras usando un traje de baño.

DÚ: Para ti como emprendedora, ¿cómo fue dar ese paso tan grande para iniciar a trabajar en tu proyecto?

¡Fue todo un reto! No contaba con financiamiento externo o alguien que me sufragara los gastos de la firma, así que durante algún tiempo trabajé como relacionista pública en restaurantes de Cancún para poder tener el sustento económico que me permitiera mantener a flote el sueño de tener mi marca.

El miedo es algo que siempre te invade, pero es importante dejarlo de lado para salir a crear y lograr tus sueños. Siempre cuesta trabajo, pero al final del día es algo que tú vas construyendo poco a poco.



DÚ: ¿Cuál es la inspiración para poder crear cada pieza de Camimare?

Nos inspira que todas las piezas sean únicas y que al final del día tengas un traje de baño con el que te sientas cómoda, segura y sexy. Lo que tratamos de hacer es que todo sea 100% original para que tengas la seguridad de que la prenda que compraste es irrepetible.

Otra cosa es que nos interesa que los trajes de baño tengan un print atemporal y muy bonito, aquí quiero ser muy específica, ya que los diseños de la tela siempre se hacen desde cero. La marca es hecha y elaborada en tierras mexicanas, así que también somos fuente de trabajo para los mexicanos.

Estamos dirigidas a las mujeres grandes, a las mujeres chaparritas, a las que se sienten muy delgadas y a las que les encanta ser ellas mismas sin importar el qué dirán, porque al final ellas nos inspiran a nosotras.



Foto: Instagram @camimare

Leer también: Exclusiva: Desde el corazón multicolor de Ágatha Ruiz de la Prada

DÚ: ¿Cómo hacer para lidiar con las inseguridades que se presentan a la hora de comprar un traje de baño?

A muchas clientas les da pena probarse un traje de baño y, siendo honesta, es algo que desata muchas inseguridades, por experiencia personal lo sé, pero nuestros trajes de baño tienen una faja compresiva. Al momento que se lo ponen y se ven en el espejo la gente cambia de parecer.

Los cortes que manejamos en Camimare están hechos para que además de sentirte cómoda con tu cuerpo, se te vea una silueta muy hermosa.

DÚ: En tus campañas publicitarias hay de todo. Vemos estrías, chicas altas, chicas no tan altas y es algo que realmente evita la idealización de los cuerpos 90-60-90. ¿Qué tan importante es para ti que el mensaje de amar tu cuerpo llegue a todas las mujeres?

Regularmente nos sentimos acomplejadas, a disgusto o frustradas por no cumplir con los estereotipos que ha impuesto la sociedad sobre cómo debe ser un cuerpo perfecto, especialmente al usar un traje de baño.

Estamos en 2022 y tenemos que tirar la idea de que “los cuerpos de playa” existen. Aquí hay cuerpos reales, tienes que aprender a amarte a ti mismo y es algo bastante feo que una prenda de únicamente dos piezas saque a flote cosas que te nublan y no te dejan ver que eres hermosa.



Foto: Instagram @camimare

DÚ: Cambiando un poco el contexto de que los trajes de baño se usan únicamente en la alberca o en las playas, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos llevar estas prendas con estilo fuera de esos escenarios?

Me gusta que hay personas que usan los trajes de baño como si fueran un body. Acabamos de lanzar un modelo que tiene una espalda baja que puedes combinar con jeans y zapatos altos o si tu estilo se acerca más a la comodidad, puedes llevarlo con unos sneakers muy lindos.

Hay batas que puedes usar sobre un vestido y hasta partes altas que pueden salir de esos escenarios. Por eso es que nosotros apostamos a la comodidad y el diseño para que eso sea posible.

DÚ: Tienes un lanzamiento muy lindo que se titula “Careyes”, cuéntanos un poco sobre esta línea.

Careyes es una de las mejores playas de México, es un lugar que me da mucha paz, además creo, sinceramente, es la playa donde yo quisiera casarme algún día. Careyes emana esa tranquilidad que te da una puesta de sol, tiene muchas flores y su fauna es increíble; así que aterrizar todo eso fue algo muy padre.

Aquí los colores como el naranja, el amarillo y el rosa son los que siempre vas a ver y qué mejor que poder llevar un lugar que me da mucha paz a Camimare.

DÚ: Otra de tus novedades es que, durante el mes de marzo, tu marca se presentó en el Latin American Fashion Summit, ¿cómo se traduce esto para tu marca?

Lo de LAFS (Latin American Fashion Summit) estuvo increíble y fue algo fuera de serie. Realmente fue una plataforma a la que le sacamos toda la ventaja posible, tanto para vender como para darnos a conocer por los canales de LAFS.

No es fácil entrar a LAFS y la gente estaba impresionada con la propuesta, realmente estoy muy contenta con la participación de Camimare en LAFS, pues las bloggers pasaban y nos reposteaban en Instagram y las clientas se sentían cómodas con los trajes de baño.



Foto: Camimare (Andy Bendavides en el pop-up de Camimare en el LAFS)

La curaduría es difícil, pues tiene que ser una marca única, otro punto que te piden es que dejes de lado los estereotipos y que sea algo exclusivo. Aquí aprendes bastante, pues lejos de ver a los otros pop-up como una competencia, puedes aprender de todos para crecer como marca.

LAFS me deja muchas experiencias buenas y aprendí que las puertas siempre están abiertas, cuando eres auténtica, no te limitas, crees en tus proyectos y dejas de lado el miedo.

DÚ: Cami, hablemos de moda y tendencias, ¿cuáles son los mejores consejos que le puedes dar a alguien a la hora de usar un traje de baño?

Si eres muy alta siempre trata de lucir las piernas, lo puedes hacer con calzón alto, que hace que tu figura se vea más chica pero alargada.

Si eres de estatura baja lo recomendable para favorecer la figura son los enteros cut-out, pues ayudan mucho a que tu figura se vea más acentuada y alargada, ya que el corte es arriba del ombligo marcando muy bien la parte superior del busto.

Recomiendo mucho usar el traje con los cover ups, ya sea la bata o pantalón, se ve muy elegante. Otro tip al que puedes recurrir son a usar los sets, estos son ideales para después de estar en la playa, para ir en barco o comer a un restaurante… En fin, un set siempre te saca del apuro, ya que tienen colores increíbles.



Foto: Camimare (Camila Mariscal, diseñadora y CEO de la marca)

Leer también: Eiza González enamora con vestido de espejos hecho para ella

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters