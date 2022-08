El tema de la escasez del agua cada vez se ha vuelto más recurrente y es determinante que cada quien empiece a tomar pequeñas acciones en medida de lo que pueda, solo así se marcarán grandes cambios.

Una de esas pequeñas acciones consiste en saber que los jeans no se tienen que lavar cada vez que te los pones.



Ahora sí, la pregunta del millón: ¿Cada cuánto se deben lavar?

El CEO de la marca más icónica de jeans, Levi’s, afirma: “Un buen par de jeans no necesita lavarse a máquina más que en situaciones extremas”.

Su argumento sostiene que hacerlo es completamente innecesario, además, estarás ayudando a que tus jeans se deterioren más rápido y estarás desperdiciando agua.

En 2019 Victoria Beckham entró en la controversia, pues afirmó que ella nunca lava sus jeans, salvo que sus hijos le derramen algo y en ese caso los lava con agua fría, pero que, normalmente, simplemente nunca los lava.

La respuesta a la pregunta planteada es muy compleja. La marca Levi´s aconseja que sea cada 10 usos, pero, la verdad es que sabemos que al ser una prenda que se encuentra en contacto directo con la piel, acumula grasa corporal y la células muertas que vamos desprendiendo.

Así que mejor nos quedamos con el consejo de la revista Glamour, que dice que deberíamos lavarlos entre cada 4 y 7 puestas a consideración de qué tan claros sean nuestros jeans y qué tan sucios estén en realidad.



Foto: Unsplash



Tips para mantener tus jeans

-El primero es lavarlos en el ciclo de agua fría para mantener el color de tus pantalones.

-Otro consejo de expertos es que tus jeans pasen una que otra noche dentro del congelador. Si a ti lo que te intriga es el tema de las bacterias, con esto podrás estar en calma, ya que las bajas temperaturas acaban con ellas.

-Al momento de limpiarlos, Levi’s aconseja voltear los jeans al reverso, para protegerlos. Igualmente, la empresa recomienda lavarlos a mano, con agua fría y sin utilizar secadora.

-No está de más recordar que cuando tus jeans ya no cumplan con tus estándares, en lugar de tirarlos a la basura, una mejor idea es regalarlos para que alguien más les dé una segunda oportunidad y no contaminen más al planeta, ya que la mezclilla tarda muchos años en degradarse.

