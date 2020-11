Con la llega del Buen Fin 2020 las ofertas están por todos lados y por supuesto, una de tus prioridades es renovar tu clóset, pero el problema radica en qué de todas las prendas que verás en rebaja realmente te conviene comprar.

La respuesta se define en: fondos de armario. Así es, la ropa básica y clásica que se utiliza constantemente durante todos los días del año, prendas esenciales para todo tipo de ocasiones y que no deben de faltar en tu clóset.

A continuación, la comunidad de moda GoTrendier, te comparte una selección de prendas esenciales que puedes comprar durante esta temporada de rebajas.

Abrigos

Aunque no los utilices durante todo el año, es importante no olvidar esas piezas que nos apoyan en los días fríos, por lo que buscar tu nuevo abrigo favorito es una excelente elección para prepararse para el invierno.



Playera blanca/negra

Un must have total para todas las ocasiones, no importa con que las queramos combinar, lo más seguro es que este tipo de playeras casi siempre se vean bien, además elegir entre un color blanco y negro, les dará más versatilidad para juntarlas con prendas de otros colores.

Jeans

Si hay un tipo de pantalón que nunca falla, esos son los jeans. Por esta razón, siempre es bueno ir renovando los diseños que tenemos. Por ejemplo, los skinny jeans están pasando de moda y abriendo paso a los paper bag o slouchy, piezas que acentúan tu figura y que funcionan muy bien como básicos.





Bolso negro

No tienen que ser blusas o zapatos, también existen accesorios que son nuestros compañeros todo el año, y que mejor que un bolso negro que combina con todo.



Little Black Dress

Y, para terminar, siempre debemos de tener un vestido versátil y sencillo, por esta razón, comprar un Little Black Dress es una gran opción para los eventos elegantes de todo el año.

Con esta guía, ahora ya sabes que adquirir en esta temporada. No olvides revisar los sitios web donde haces tus compras este Buen Fin. Verifica que el sitio cuente con el protocolo de seguridad, ¿Cómo se hace? ¡Fácil! Al momento de entrar al sitio da click en la URL y ve que empiece con https:// y exista un candado cerrado en la barra de direcciones.

Así sabrás que tu compra está protegida. De todos modos, puedes verificar la dirección y teléfono del sitio web, así como sus políticas de pagos, envíos, reclamación y privacidad de la información para que te sientas segura de hacer tus compras.

Ahora ya puedes armar tu shopping en la temporada con más rebajas del año y estrenar todo lo que quieras para este fin de año.