Sabemos que los accesorios son la clave que complementa un look de impacto, por lo que para deslumbrar en el street style más glamuroso debemos saber cuáles son los que van a arrasar en verano y, sin duda, encabezando la lista se encuentran las body chains.

Se trata de joyería corporal que puedes llevar arriba o debajo de tus prendas de ropa, que fueron tendencia en los años 2000 y que ahora también se postulan para ser el accesorio fundamental para robarte hasta los suspiros.

Esta joyería ya ha conquistado hasta a los estilos más estrictos, pues hemos visto a celebridades como Dua Lipa y Danna Paola agregar una body chain a su look más sensual, ya que esta pieza es de gran utilidad si lo que buscas es lucir una cintura de impacto con un bikini o unos jeans a la cadera.



Foto: Instagram @dannapaola

Body chains, la joyería que va a arrasar en verano

La joyería corporal no puede faltar en tu colección de accesorios, a la que le debes apostar esta temporada para agregarle un toque original y muy sensual a cualquier look. A continuación te decimos cómo llevar este accesorio sin morir en el intento.



Con tu bikini más hot

Sabemos que nos urgen unos días en la playa, por lo que preparar tu maleta con los bikinis más hot de la temporada será lo único que necesitas para no pasar desapercibida en verano, pero si quieres sumarle tu propio toque original, lucir body chains será un as bajo la manga que no te arrepentirás de usar.



Foto: Pull & Bear



Combina con una camisa escotada

Y si pensabas que solo puedes llevar esta joyería en la playa, estás en un error, ya que estos accesorios pueden ser el complemento perfecto para complementar un estilo casual e incluso elegante, pues llevar body chains debajo de tu blusa que quede a la vista de tu escote, va a hacer que todos los ojos esten puestos en ti.



Foto: Pinterest



En top bralette



Llevar esta joyería como un bralette es otra manera de lucir este accesorio y lucir como una experta de moda. Puedes sumarlo a blusas y vestidos.



Foto: Bershka

Un must sexy para un vestido elegante

Las body chains también puedes llevarlas en las piernas, para lucir un vestido elegante con aberturas a los laterales, un must sensual que va a elevar tu look hasta el cielo. También con shorts para outfits más casuales.



Foto: Pinterest



Luce una cintura de avispa

Y si lo tuyo es llevar un look casual y tu mejor aliado son los jeans a la cadera, llevar un top y joyería en la zona de la cintura te dará un must original con tendencia Y2K que todos van a envidiar.



Foto: Pinterest

