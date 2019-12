Benito Santos salió de su zona de confort junto con el artista plástico Ignacio Aldana, mejor conocido como Soltero, para crea piezas únicas y diferentes en la colección Dualismo Pre-Fall 2020. En esta ocasión Benito busca romper con detalles y siluetas diferentes que hasta al momento no se habían mostrado en ninguna de sus anteriores colecciones. En entrevista con De Última, el diseñador expresó los retos que tuvo que enfrentar para confeccionar cada prenda.

“Quise cambiar totalmente la silueta de esta colección y es algo completamente diferente a lo que había hecho antes. Si bien mi trabajo es muy conocido por hacer vestidos demasiado ultra femeninos, románticos y glamorosos. Creo que en esta serie de piezas verán vestidos muy fuertes y con mucha personalidad. Sí, tienen el ADN de la marca pero cuentan con toques de protagonismo y elegancia. Es así como percibo el trabajo de Ignacio y así lo respeto también.”

Más que un desfile, fue un performance donde las modelos bailaron alrededor del recinto, la iluminación en diferentes tonos fue la clave para que las piezas del diseñador y las obras del artista se lucieran. La colección Pre-Fall 2020 estuvo compuesta de 20 looks entre los cuales destacaron vestidos, faldas largas, trajes, gabardinas, pantalones y blusas asimétricas. Materiales vaporosos como el chifón y elegantes como el terciopelo fueron los más destacados en cada prenda. La paleta de colores que se utilizó estuvo inspirada en los cuadros de Soltero, por esta razón predominaron el dorado, verde, gris oxford, camel, blanco y negro. Los estampados fueron también un verdadero reto para el diseñador, sin embargo logró crear una mezcla impresionante con textiles que no son fáciles de manejar.

“Fue muy interesante porque no había hecho una impresión como tal en un textil de arte plástico y sobre todo con esa profundidad que Soltero expresa en sus obras al plasmar sus emociones. Entonces quise hacer lo mismo con las prendas utilizando ciertas paletas de colores que él mezcla en sus cuadros. ”

La presentación se llevó acabo en las instalaciones de Black Coffe Galery en Guadalajara junto con las pinturas de Soltero, las cuales están inspiradas en sus miedos más profundos y en la lucha interna del “atreverse hacer las cosas”. El artista plástico expresó el significado de su obra.

“Yo lo llamo expresionismo abstracto porque no intento copiar ninguna figura, mi intención es que el público se encuentre en las piezas. En realidad el nombre de Dualismo surgió a raíz del miedo a esta exposición, era algo que me aterraba enfrentar, era muy grande para mi. Pero como dicen: Si tus sueños no te asustan es porque no son demasiado grandes. Entonces Dualismo fue esa voz interna que todos tenemos que nos impulsa o nos frena. ”



Los jaliscienses realizaron esta presentación a beneficio de la fundación Imagina en Movimiento, la cual tiene como objetivo ayudar a niños con autismo, parte de lo recaudado fue donado para apoyar a esta noble causa.