Cuando se trata de imponer tendencias, Belinda es la persona indicada, y como muestra su última publicación en Instagram en donde lució un cambio de look, con un corte de pelo más corto y un delineado color rojo que seguro causará sensación toda esta temporada.

Una de las artistas que más dan de qué hablar es Beli, pues al parecer no solo le gusta romper barreras en los escenarios, sino también en el mundo de la moda, y esta semana no pasó desapercibida en redes sociales.

Instagram @belindapop

Leer también: Yanet García muestra que las zapatillas sí van con traje de baño

Belinda muestra su nuevo look

No importa que día sea, o si es o no una ocasión especial, Belinda siempre muestra a todos sus fans que lucir espectacular siempre es posible, y que en ocasiones hace falta un ligero cambio de look para verse radiante.

Fue en su cuenta de Instagram donde compartió con todos sus seguidores un poco de su nuevo estilo usando un outfit color magenta para presumir no solo su corte de pelo, sino también el increíble delineado de ojos que resaltó su mirada.

Instagram @belindapop

Ver esta foto que compartió Belinda, solo nos hace pensar en una cosa, ¿cuál es la tendencia de maquillaje esta temporada?

Cambia tu look este 2023

Belinda es el claro ejemplo de que se puede usar color en el delineado de los ojos, logrando un efecto más llamativo para lucir una mirada espectacular.

Incluso, la maquilladora profesional Cristina Lobato, reconoce la importancia de estos tonos pues “los delineados con rojos saturados” son una opción perfecta para lucir una mirada seductora. El truco es buscar el color que vaya mejor con tu piel y ojos para no saturar tu mirada.

Eso sí, recuerda siempre escoger una combinación que quede con lo que llevas puesto, en este caso Belinda utilizó un delineado rojo metálico, maquillaje que combinó a la perfección con su outfit magenta. Y si crees que es un estilo muy arriesgado para ti, no te preocupes, hay muchas opciones para hacer que tu mirada se vea más impactante, por ejemplo, puedes recurrir a los efectos difuminados, siempre de la mano de una buena máscara de pestañas que dé el efecto de abrir la mirada.

Pero si necesitas un cambio sutil pero más radical, Belinda nos deja claro que un simple recorte de pelo puede hacer una gran diferencia. Ahora que se acerca el verano dejar tu melena más corta no solo te mantendrá más fresca sino que brindará luz a tu rostro y puedes agregar un flequillo que enmarque lo mejor de tus facciones.

Un corte en tendencia que quizá quieras probar es el 'clavicut' el cual llega solo hasta las clavículas, tal como el que ahora luce Beli, por el contrario, si buscas algo más arriesgado puedes optar por el corte "French Bob", como el que usa Naomi Watts o Ángela Aguilar.

No importa cuál sea el cambio pequeño o grande que quieras realizar para este 2023, recuerda que tienes que sentirte cómoda con tu estilo para reflejar seguridad y verte más hermosa.

Leer también: Becky G y Belinda brillan con la misma minifalda en el escenario

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters