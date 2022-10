Balenciaga y su afición por los diseños experimentales inspirados en objetos cotidianos ha sido un tema reiterativo a lo largo de este año, pues la firma causa polémica en todo el mundo cada vez que hace un lanzamiento. Mencionar ay su afición por los diseños experimentales inspirados en objetos cotidianos ha sido un tema reiterativo a lo largo de este año, pues la firma causa polémica en todo el mundo cada vez que hace un lanzamiento.

Por lo cual, durante la presentación de su nueva colección de primavera-verano 2023, sabíamos que Demna Gvasalia, su director creativo, daría de qué hablar, pero ahora con el giro inesperado de que él tendría un total control de la situación, ya que advirtió por escrito a los asistentes del desfile que por adelantado se negaba a dar explicación alguna sobre sus colecciones, diciendo:

“He decidido no explicar más mis colecciones ni verbalizar mis diseños, sino expresar un estado mental; la mejor moda no debería necesitar una historia que venderle a alguien. O te gusta o no te gusta.”



La bolsa de papas fritas Balenciaga

La polémica de este bolso inició meses atrás, cuando vieron a Demna en un desfile de graduados de un prestigiado colegio de modas, con un bolso de mano que simulaba una bolsa de papas fritas, los asistentes lo fotografiaron y adelantaron sobre el nuevo diseño, pero nada se había confirmado hasta hoy.

Y es que el desfile de Balenciaga durante la Semana de la Moda en París fue el escenario donde el presagio resultó cierto, inmerso en un oscuro paisaje con el piso cubierto de tierra y lodo, que bien podría tratarse de un escenario apocalíptico que da sentido a la teoría de muchos medios que aseguran que esta tendencia de los objetos cotidianos se trata de códigos y símbolos sobre el consumismo extremo del ser humano.



Foto: Instagram @balenciaga

Leer también: Rosalía luce sensual body con aberturas en el videoclip de Wisin y Yandel

Entre las piezas que destacaron de todo el conceptual desfile, se encuentra el bolso de mano de papas fritas, en la clásica presentación de bolsa amarilla y las verde neón, que en la mayoría de los países son papas con limón.

A primera vista, el material parece tan liviano como para poder estrujarse por la mitad, también contiene un cierre en la parte superior y por todo el frente tiene las gráficas que todos conocemos de una marca de papas fritas.



Foto: Instagram @balenciaga



Otros bolsos del desfile de Balenciaga

Además de la gran sorpresa que causaron esos bolso de mano, otro modelo que se llevó gran admiración durante el desfile fue un maxi bolso negro de piel con manga y guante incluidos, que simplemente es más ancho que el modelo que lo lleva puesto.



Foto: Instagram @balenciaga

Otros diseños que se vieron en varios colores fueron unos en forma de muñecos de peluche con destrucciones y detalles góticos. También se pudieron apreciar unos bolsos con guiños al controversial bolso negro de basura que fue parte fundamental de toda la polémica en un inicio.



Foto: Instagram @balenciaga



Foto: Instagram @balenciaga



Foto: Instagram @balenciaga

Leer también: Salma Hayek derrocha estilo con corset de cuero

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters