El diseñador Daniel Espinosa se enamoró de la platería mexicana y así descubrió su pasión por diseñar joyas que contaran historias, hechas con amor y dedicación artesanal. Por esta razón Taxco, Guerrero fue el lugar que eligió para producir sus colecciones. Su taller joyero “Casa de plata” es de suma importancia en todas sus creaciones. Hace unos días tuvimos la oportunidad de conocerlo y aquí te explicamos el arduo trabajo para crear las piezas y el valor que tienen no solo material sino simbólico para el joyerio.

A continuación, te mostramos cómo es el proceso de creación de sus joyas:



FUNDICIÓN

Esta es la primera parte del proceso para crear el metal con el cual se trabajará. La granalla de plata pura es expuesta a un calor de mil grados centígrados para agregar una liga de cobre que servirá para trabajar mejor con el material, pues la plata es difícil de manejar por su consistencia. Moisés Sánchez Miranda, Gerente en planta de Daniel Espinosa Taxco, nos explicó el porqué es necesario este paso.

“Al principio se tiene que ligar con cobre para hacerla resistente, la plata por su naturaleza es un metal muy maleable, entonces si no se mezcla con el cobre sería muy blanda y no la podríamos usar. Sería muy flexible y no daría dureza para mantener la forma de la pieza joyera.”





LAMINADO Y TROQUELADO

En esta habitación del taller cuentan con diferentes máquinas industriales que permiten darle forma plana a la barra obtenida por el proceso de fundición. En este paso se sacan los alambres, cadenas y las diferentes figuras gracias a los troqueles y laminadoras.

TALLER

Esta es una de las partes más importantes del procedimiento, ya que los artesanos se encargan de darle estructura a las diferentes piezas que se necesitan en cada colección.

“Aquí comienza la labor del artesano que es cien por ciento manual, se realiza el diseño, se va limando, se ajustan las piedras, se va dando las diferentes formas a cada una de las piezas. Todos son artesanos taxqueños que van aprendiendo el conocimiento para trabajar la plata por herencia. “

PULIDO Y BRILLADO

Aquí es cuando las piezas trabajadas por los artesanos son pulidas para darles la terminación adecuada y es así como quedan brillosas.





GALVANOPLASTIA

El Laboratorio Galvánico es el encargado de realizar este método para bañar las piezas en un metal precioso, es decir que mediante diversos procesos químicos y electrolíticos ayudan a que las piezas tengan una mayor durabilidad, les quite la grasa, tengan más brillo y la tonalidad exacta que el diseñador Daniel Espinosa requiere.



ALMACÉN DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS

En este lugar guardan todas las piedras y joyas que serán utilizadas para armar los diseños de Daniel Espinosa mediante los bocetos que se tienen. Gracias a la mano de las artesanas la magia sucede en el ensamblado de la joyería.

ÚLTIMOS DETALLES

Para finalizar el proceso cada artículo pasa por el control de calidad, se etiqueta con el código de barras y se manda al almacén de productos terminados para que inicie su distribución. Así culmina el ciclo de la producción de joyería.

Para el diseñador la belleza en una joya radica en el diseño y no está ligada con el costo de las gemas ni con el material. Siempre busca dar ese toque especial y significativo a cada creación. Y es que su taller es un espacio en el cual puede reinventar su arte y divertirse haciéndolo junto a su equipo. Si te gustaría vivir esta experiencia puedes hacer el recorrido solicitándolo directamente en la boutique de Daniel Espinosa ubicada en el centro de Taxco.