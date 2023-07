Barbie sigue siendo fuente de inspiración para nuestros looks y makeup, pues con la llegada a la pantalla grande de la muñeca más famosa, la fiebre de Barbie no ha parado y probablemente no parará en mucho, mucho tiempo.

Es por eso que si te encanta todo el mundo de la muñeca creada por Ruth Handler, este es tu momento para brillar. Ya se que apuestes por un outfit inspirado en alguno de los icónicos vestidos de Barbie, o bien, solo agregues un toque rosa a tu look, lograrás estar en tendencia al instante.

Leer también: Georgina Rodríguez incendia Instagram con su look de Barbie

El makeup de Barbie

Ahora, si lo que quieres es darle un twist a tu makeup, entonces puedes ir más allá con el siguiente delineado de Barbie.

Recuerda que nuestra muñeca fav, siempre lleva un maquillaje impecable, con mejillas con un toque de color, labios rosados, pestañas muy bien definidas, y por supuesto, un delineado perfecto.

Barbie. Fuente: Instagram @barbie

Pasos para conseguir el delineado Barbie

Si lo que estás buscando es una makeup ideal para sumarte a la fiebre de Barbie o bien, para ir al cine y no pasar desapercibida, entonces tenemos el look de ojos ideal que sí o sí debes replicar. ¿Lo mejor? No necesitas muchos elementos y es súper fácil de lograr.

Solo requieres, un delineador negro líquido, uno blanco y uno rosa Barbie, además un lápiz rosa. Deberás crear una línea en el párpado móvil que llegue a un poco más allá de tu ceja, luego, en la parte inferior, traza otra línea que empiece desde la comisura del ojo y se encuentre con la línea inferior que ya dibujaste antes.

Después, con el delineador rosa, forma la emblemática B de Barbie, y usa el delineador blanco para los detalles de la letra. Ya sólo resta delinear en la línea de párpado interno y agregar toda la mascara de pestañas que quieras.

Y listo, ¡ya tienes el mejor delineado de Barbie de esta temporada!

Leer también: Belinda deslumbra con elegante look de playa en tonos pastel

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters

Contesta esta encuesta y participa en el sorteo de tarjetas de regalo de 50 dólares.