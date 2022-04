Ángela Aguilar arma 2 looks en París con las mismas prendas

Ángela Aguilar, la hija más pequeña del cantante Pepe Aguilar, no ha parado de dar de qué hablar desde los rumores que se generaron después de que ciertas fotografías de la cantante salieran a la luz, un hecho que la puso muy triste, pero todo parece indicar que no hay nada mejor para superarlo que un viaje familiar, pues Ángela ha compartido alegres imágenes paseando por Europa en compañía de sus seres queridos.



La cantante mexicana parece que decidió seguir los pasos de Blair Waldorf e irse de shopping a París en los momentos más difíciles y levantarse el ánimo mientras disfruta de los paisajes más hermosos, pero no es lo único en lo que Ángela ha ocupado su tiempo, pues no ha perdido ni una sola oportunidad para darnos cátedra de estilismo y mostrarnos cómo se viste y se gana el título a la mejor vestida en cualquier parte del mundo que se encuentre.

No es un secreto que la integrante más joven del clan Aguilar es una amante empedernida de la moda de alta costura, por lo que en varias ocasiones la hemos visto lucir las prendas más top de la temporada y esta vez no fue la excepción, ya que ha dejado a sus fans con la boca abierta con sus looks de impacto mientras posa en París, además de darnos valiosas lecciones de moda sobre cómo darle uso a las mismas prendas y crear más de un atuendo.



Foto: Instagram @angela_aguilar

Ángela Aguilar impone tendencia al armar 2 looks con las mismas prendas

Recientemente, la intérprete de “Dime como quieres” ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo con sus más de 8 millones de seguidores los mejores momentos de sus vacaciones familiares, pero no es lo único que resaltar a la vista, pues fue imposible ignorar los looks de lujo con los que Ángela ha posado.

Ángela compartió una fotografía luciendo un básico del clóset como lo es un vestido floral, ideal para la temporada, pero decidió agregarle un toque elegante al llevar una chamarra bomber corta con mangas de cuero que estilizó su figura, de Givenchy, además de unas medias color negro, unas botas de tacón y un bolso de mano Chanel del mismo color.



Foto: Instagram @angela_aguilar_

Un look que llevó de día, perfecto para la temporada, pero luego Ángela se dejó ver armando un segundo look con algunas prendas que había usado para el anterior. Esta vez cambió el vestido con print floral por una falda midi animal print, pero mantuvo la chamarra, las botas negras y la bolsa Chanel.

Para este look, llevó accesorios dorados como un collar y varios anillos.



Foto: Instagram @angela_aguilar_

Es una clara demostración de que para sacarle el máximo provecho a las prendas solo necesitamos combinarlas correctamente y será suficiente para crear los atuendos más glamurosos, especialmente cuando nos vamos de viaje y no podemos empacar todo el clóset.

Además, Ángela confirma que llevar una bomber jacket en primavera será el plus perfecto para todos tus looks, pues esta prenda ya se posiciona como una de las piezas que van a arrasar en el street style del 2022.

