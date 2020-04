Estamos en plena cuarentena y esto nos ha hecho estar en nuestras casas para evitar el contagio de la COVID-19. No obstante, debemos de mantenernos increíbles no importa la situación, y por ello, nuestras celebridades nos dan cátedra de cómo hacerlo. Primero lo vimos con Thalía y su look atrevido en brasier

No obstante, si sigues preguntándote cómo lucir increíble en esta cuarentena no te preocupes. Nosotras ya te hemos dado algunas ideas de cómo lucir espectacular y llena de moda en cuarentena, sin embargo, hoy nos impactó un look que no podemos dejar pasar. Se trata de nuestra celebridad favorita Andrea Escalona, quien sorprendió a todos con un look increíble y que debemos de replicar sí o sí en nuestra próxima junta digital.

Con un look de la firma Latingal Boutique, cuya dueña, por cierto, es la talentosa Galilea Montijo apostó por un increíble look en neón cuyo color le sentó muy bien. Con una prenda en forma de blazer y capa, Andrea impactó y nos dio un look semiformal perfecto para una junta digital.



En la descripción de la foto, la conductora de televisión escribió: Si hay una mujer que admiro y respeto en este medio es @galileamontijo por carismática, espontánea, me encanta su manera de conducir y vestir .... Desde que saco @latingal_boutique soy muy fan de la marca #ootd @latingal_boutique by @galileamontijo dense una vuelta hay cosas preciosas y a muy buen precio”. Para completar el look, Andrea escogió un moño alto con estilo messy y unas sandalias doradas que le dieron un look increíble y muy profesional. Si no sabes qué zapatos usar para hacer home office entonces checa aquí las opciones.

