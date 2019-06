Alerta tendencia: Las sandalias de yute son el must-have perfecto para el verano

El calor del verano ha llegado con todo y no importa cuál sea tu plan para este verano, siempre hay maneras de sentirnos que estamos en la playa. Un ejemplo de esto es este diseño de sandalias hechas de yute que te harán sentir fresca y cómoda, así podrás estar ad hoc a la temporada.



Tranquila, no tienen un precio excesivo, al contrario, te mostraremos las opciones económicas para que tengas un look increíble y fenomenal.

1. Yute con animal print.

Si a ti lo que más te gustan son los estampados de animal print, aquí tienes una excelente opción. La plataforma es de lo más cómoda, por lo que disfrutarás y gozarás sin duda alguna del verano como ninguna. De venta en H&M por 480 pesos.



Foto:Cortesía

2. Yute con cuerdas.

Seguramente eres de las que les gusta lucir un look más sofisticado con detalles que le den la diferencia con materiales diferentes que combinarán perfecto con tus looks de verano sin importar que no vayas a la playa. Disponible en Pull & Bear por 750 pesos.



Foto: cortesía

3. Yute con gamuza.

Si pensabas que solamente la gamuza era para usarse en la temporada de otoño-invierno, te equivocas, ya que debido a su versatilidad la puedes usar en esta temporada. Encuentrala en mil pesos en H&M .



Foto: Cortesía

4. Yute total.

Estas sandalias son perfectas si tu plan es andar todo el día caminando, ya que son súper cómodas y frescas. Además, están elaboradas completamente de yute y poseen un diseño plano, por lo que nunca te lastimaran o cansarás. Definitivamente se trata de una excelente compra. Comprarlas en Zara por 700 pesos.



Foto: cortesía

5. Yute con bloque.

Si andas en busca de unas sandalias con diseño básico, pero moderno, tenemos para ti la opción ideal, ya que esta sandalia tiene el detalle en la hebilla lo que lo hace verse moderna. Disponible en Pull & Bear por 700 pesos.



Foto: cortesía

¿Cuál te gusta más?