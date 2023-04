Las flores llenan con un aire romántico nuestros clósets en primavera, seguramente tienes al menos un vestido con estampado floral para lucir esta temporada. En verano resaltan con diseños más tropicales y coloridos en looks playeros, tanto de mujeres como de hombres. Ellas comparten su encanto en la moda ahora en 3D, no solo se lucen en prints y bordados, sino que sobresalen en el diseño de piezas como vestidos y tops.

El personaje de Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker, solía incluir flores de gran tamaño en sus looks. En la película de la serie Sex and the City ella lució un vestido blanco inolvidable con una flor de gran tamaño y, actualmente, Parker ofrece en su tienda de calzado una flor similar de seda, que se puede añadir como broche a cualquier prenda de ropa.

La gran flor tuvo su impulso para esta primavera en el desfile de Loewe que las llevó con máxima naturalidad de gran tamaño en vestidos. Carolina Herrera incluyó flores 3D en diseños con estampado floral. Ya en la temporada previa Saint Laurent había incorporado unas más pequeñas pero imponentes en sus diseños, uno de ellos fue popularizado por Belinda y Dua Lipa, quienes llevaron un vestido lencero con flor morada impactante.

La bella Anne Hathaway llevó un vestido corto repleto de pétalos de Givenchy a un evento de Bulgari recientemente y Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) vistió un total look denim con una flor 3D en otro organizado por Clarins.

Foto: Instagram @rachelbrosnahan

En México, Martha Debayle vistió en la celebración de Pascua un top rosa con una flor de gran tamaño combinado con pantalones dorados. Cada quien lleva la famosa flor sobresaliente en la prenda que mejor se acomoda a su estilo.

Guía de compras: Prendas con flores 3D

En tiendas como Mango no podía faltar esta tendencia, para que la flor 3D estuviera al alcance de las más fashionistas. Veamos qué podemos conseguir al ir de shopping.

Maxiflor en minifalda

Una gran flor puede acentuar la sensualidad de una falda. Esta se enriquece con los detalles de plisados en la minifalda y en la flor. Además, el color es precioso y está en tendencia, que puedes combinar en un total look pero también con colores neutros. Puedes probar y combinar con la tendencia de calcetas visibles. Dónde: Mango. Precio: $1,699 pesos.

Foto: Especial

Top con flor relieve

El crop top se ha convertido en el favorito de muchas mujeres jóvenes. Stradivarius tiene en su tienda online este top con tirantes spaghetti en tono rosa pastel que destaca por su gran flor en relieve situada en el medio del pecho, donde se despliegan sutiles frunces. Llévalo con faldas satinadas y de mezclilla; con pantalones de caída fluida, tiro alto y pernera ancha; o con unos jeans básicos para el día a día. Precio: $549 pesos.

Foto: Especial

Un pañuelo para el cuello

Si solo quieres lucir la flor en un accesorio que puedes quitar y poner a tu antojo, nada mejor que un pañuelo o collar con una gran flor. Va a elevar cualquier look en un instante. Cuida que el tamaño quede bien en relación con la proporción de tu rostro y el largo del cuello. Dónde: Zara. Precio: $299 pesos.

Foto: Especial

Vestido largo

En vestidos largos con texturas vaporosas algunas flores 3D lucen preciosas, el tamaño del aplique dependerá de tu estilo. Añaden un toque romántico a este tipo de prendas, además lucen muy elegantes y sensuales. Esta prenda es de Sfera y se puede lucir en ocasiones especiales. Solo necesitarás tus mejores sandalias y accesorios para brillar. Precio: $999 pesos.

Foto: Especial

Chaqueta con flor 3D

Una chaqueta siempre hace la diferencia con su corte sofisticado y si le añades una flor 3D vas a destacar aún más. Esta chaqueta de tweed tiene tonos super combinables y el detalle de la flor XL es chic y femenino, en textura similar y el mismo juego de colores de la prenda. La puedes llevar con jeans, con pantalones cargo, con vestido lencero y con pantalones en tono neutro: blanco, beige y negro. No hay límites para esta pieza. Dónde: Mango. Precio: $2,999 pesos.

Foto: Especial

Flor 3D en diseño mexicano

El diseñador Benito Santos tiene un vestido naranja plisado en su colección primavera-verano 2023 con un lindo detalle de flor. En su colección cápsula Red carpet tiene diseños donde la maxiflor es protagonista.

La diseñadora Raquel Orozco brilla con un abrigo negro de su colección primavera 2023, con flores blancas bordadas a mano de diferentes tamaños. También ofrece flores como accesorios que pueden elevar muchas prendas, en esta temporada tiene una roja preciosa.

