Todo un calzado de reinas. Letizia Ortiz y Kate Middleton no dudan en llevar este tipo de zapatos cuando se acerca el verano, con vestidos y pantalones en sus outfits de temporada. En su versión plana, la alpargata puede lucir un tanto informal, mientras que la tradicional cuña aporta elegancia, así como feminidad, sobre todo cuando viene con lazada.

Las alpargatas en tonos neutros son las favoritas: crudo, beige y negro, pero algunas dosis de color se presentan en siluetas modernas y alegres. Se pueden lucir con jeans y pantalones cuyo largo permitan que se vean, así como con faldas y vestidos. Es muy común llevarlas con vestidos midi y largos, primaverales y veraniegos: frescos, fluidos y vaporosos.

En los próximos meses, cuando la lluvia no sea una amenaza, es el mejor momento para incluirlas en el outfit. Si tus vacaciones siguientes tienen como destino una playa o un pueblito mágico cálido, no dudes en complementar alguno de tus looks con este calzado conocido también como “espadrilles”.

Foto: Chanel

Cómo se llevan las alpargatas en 2023

Alpargatas con plataformas

Nos gusta mucho esta firma que nació con la creación de unas alpargatas para apoyar la dotación de calzado para pequeños en una comunidad argentina. Como la historia de Toms comenzó con esa silueta, tienen alpargatas todo el año. Poco a poco han ido incorporando colores y diseños modernos, para todos los estilos posibles.

Hoy nos encontramos con su línea Valencia, que tiene plataforma envuelta con yute. Este modelo combina un pop de color con el destello del dorado. Quedará bien con prendas en los colores de la suela, pero también puedes llevarlo con cualquier total look: negro, beige, blanco y hot pink.

Foto: Especial

Dónde: toms.com.mx

Precio: 1,999 pesos

El clásico modelo con cuña y tiras

El zapato con cuña tiene muchas ventajas, pues nos regala unos centímetros de más, mientras mantiene la comodidad a cada paso. Este diseño es uno de los más tradicionales, que llevan mujeres de la realeza como la reina Letizia y la princesa de Gales. Las tiras cruzadas en los tobillos es un detalle precioso que va a quedar muy bien con vestidos y faldas midi. Al elegir las alpargatas en tonos negro o beige, podrás asegurar muchas combinaciones.

Foto: Especial

Dónde: Mango

Precio: 1,899 pesos

Con una dosis de cuadros vichy

Esta silueta que acabamos de describir también se puede hallar con variaciones únicas, con algún estampado o adorno que la eleve. Estas espadrilles de Westies tienen como protagonista el estampado de cuadros vichy a tono con el resto del calzado. El nude y el dorado hacen la mezcla perfecta para llevar con cualquier look, nos gusta imaginarlas con los vestidos blancos que tanto se lucen en verano.

Foto: Especial

Dónde: ninewestmexico.com

Precio: 1,899 pesos

Barbiecore en espadrilles

El furor por el rosa no se acaba, así que puedes llevar un poco de este tono en tus alpargatas. Este calzado plano se puede llevar muy bien con jeans y pantalones que llegan hasta los tobillos y dejan ver el calzado, así como con faldas de corte asimétrico. En un look playero lucirán increíbles con prendas más cortas, como shorts, faldas o vestidos. Este coqueto diseño es de Michael Kors.

Foto: Especial

Dónde: elpalaciodehierro.com

Precio: 2,490 pesos

Alpargata de diseño mexicano

Con el más precioso colorido de un bordado artesanal de flores, estas alpargatas de Angelozano se verán muy bien con un total look negro. Así dejarás todo el protagonismo al calzado, pero no es esa la única combinación que puedes hacer con ellas, así que deja que tu creatividad aflore y juega con los tonos del bordado como guía para completar tu outfit. Describen el corte con telar artesanal y yute natural.

Foto: Especial

Dónde: tienda.angelozano.com

Precio: 999 pesos

Un bouquet de flores

¿Estampadas? Por supuesto. También puedes lucir tus espadrilles con un print en tendencia. La conocida marca Coach tiene un bonito diseño con print floral, ideal para un look de estilo romántico con vestidos delicados, pero también para un total look en denim, por ejemplo. Están elaboradas en lona, piel, yute y suela de goma, con detalle floral de inspiración vintage.

Foto: Especial

Dónde: mx.coach.com

Precio: 3,990 pesos

Espadrilles con adorno metálico

La alpargata plana más elegante lleva un adorno metálico, al mejor estilo de los mocasines que se posicionan en los primeros lugares de las tendencias de calzado desde el año pasado. Estas alpargatas con bonito pespunteado del mismo tono del textil del calzado son de Zara.

Foto: Especial

Dónde: Zara

Precio: 899 pesos

La alpargata denim

El denim se lleva en todas las prendas de vestir y accesorios en 2023, con su comodidad implícita y su azul combinable. Ahora, el denim conquista a la alpargata. En una versión jovial y en tendencia, Stradivarius ofrece su modelo plano y destalonado con acabado de mezclilla en azul claro y puntera de yute.

Foto: Especial

Dónde: Stradivarius

Precio: 799 pesos

