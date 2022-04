El estilo personal está compuesto siempre de diferentes elementos e inspiraciones que son retomados por cada persona para crear uno propio. En el caso de personalidades como Adela Micha, es imposible ignorar sus looks en tendencia con los cuales muestra un poco de su sello, como el atuendo dorado con el que se ganó ser llamada “la chica dorada”.

Un par de semanas atrás, fuimos testigos de cómo la periodista se unió a la fiebre Motomami, el trend del momento protagonizado por Rosalía. Esta vez, se rindió ante la tendencia de las texturas metalizadas, usando un diseño que reiteró su orgullo mexicano. Te mostramos la chamarra de Adela Micha que se viralizó en Instagram.

El look que convirtió a Adela Micha en “la chica dorada”

La trayectoria de Adela Micha cuenta con un amplio historial de proyectos, principalmente televisivos y radiofónicos, áreas en donde se especializa la conductora. Pero a lo largo de estos años ha dejado ver otra de sus mayores pasiones: la moda, quedando evidenciado que es una fashionista con los diferentes looks que presume constantemente en redes sociales.

Entre sus colecciones se encuentran infinidad de diseños hechos por diversos creativos, que van desde los nombres más exclusivos mundialmente, hasta talentos nacionales que Adela impulsa a través de sus colaboraciones. Justamente una de estas creaciones resguardadas en el armario de Adela Micha llamó la atención de los internautas, al ser un modelo completamente fuera de lo tradicional que fue llevado por la comunicadora de forma excepcional.

Se trata de un conjunto firmado por José Sánchez, diseñador mexicano conocido por sus creaciones en piel que reinventan siluetas y prendas en diferentes presentaciones de este téxtil.

El atuendo de Micha se compuso por un par de pantalones rectos y una chamarra tipo biker oversize, ambas piezas en textura metalizada color dorado.

A pesar de lo llamativo del diseño, el protagonismo de este reel de lo que parece ser una sesión fotográfica, se lo llevó el bordado de la chaqueta que portó Adela Micha, en el que se leía “From Mexico to the world”, leyenda que José Sanchéz ha replicado en otras colecciones.

Para estar acorde con esta imagen de “la chica dorada”, Adela llevó un par de pulseras con múltiples argollas, un par de aretes con esferas medianas y anillos XL. Esta elección hizo resaltar su cabellera rubia, gracias también a su maquillaje compuesto por tenues bronces.



Foto: Instagram @josesanchezleather

Cuánto cuesta el look de Adela Micha

Esta no es la primera vez que Adela Micha usa diseños de José Sánchez, pues en otras ocasiones ha lucido prendas con detalles similares a este deslumbrante conjunto.

Hace algunos meses la conductora lució una biker de piel negra con la misma leyenda, dejando claro el orgullo que siente por México.

En la web del diseñador no se encuentra disponible el modelo exacto, por lo que no se sabe si está a la venta para el público general o si Adela lo pidió confeccionado especialmente para ella. No obstante, sí puede adquirirse la tote bag de los mismos materiales, que de igual forma lleva impresa la frase.

Este bolso tiene un costo de 19 mil 500 pesos mexicanos, y tomando como referencia otras prendas publicadas en el feed del creativo, podemos darnos una idea del costo de este extravagante diseño. Una de las chamarras tipo biker con silueta similar en los mismos materiales tiene un costo de 69 mil 900 pesos, mientras que el rango de precios en pantalones ronda los 44 mil pesos, por lo que podríamos estar hablando de un look de casi 100 mil pesos.



Foto: Instagram @josesanchezleather

