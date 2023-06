El calor sigue invadiendo nuestros días en todo el país y más allá de seguir las tendencias de verano y usar nuestras prendas básicas para la temporada, es momento de tener identificadas algunas piezas que, realmente, nos ayuden a mantenernos frescas sin perder el estilo en estos días.

Además de la minifalda y los minivestidos, los tops sin mangas y los shorts que tienen un estilo más playero, hay prendas de ropa que tienen permiso de entrada tanto en la oficina como en una cena especial. En De Última compartimos algunas piezas que, seguramente, tendrás en tu guardarropa, para lucirte en diferentes ocasiones.

Chaleco

Los chalecos vuelven al top de las tendencias en verano, en su estilo sastre, de colores claros y en telas frescas. Se pueden usar sin ninguna prenda debajo y suelen llevarse en total looks, con bermudas o pantalones amplios. Los sets de lino serán los más refrescantes que, además, te harán lucir elegante. Los chalecos cortos también dominan las tendencias.

Foto: Zara

Blazer de lino

El básico que eleva todos nuestros looks con su corte sofisticado en verano se debe llevar en telas ligeras y en colores claros, preferiblemente. Al igual que el chaleco, el blazer de lino es una pieza que amarás tener en tu clóset en días de calor. Combinado con una playera o camiseta básica de algodón mantendrá tu estilo a salvo mientras sobrevives a las altas temperaturas. Puede ser un buen momento para lucirlo en tono pastel.

Foto: Zara

Vestido camisero

El vestido camisero nos hace lucir looks casuales muy femeninos. Los de corte midi ayudan a tener el balance entre la comodidad y la elegancia, además, su corte holgado (ajustado muchas veces con un cinturón) contribuye a que la tela no se pegue a la piel en caso de sudoración. Puedes lucirlo en color claro, con florecitas y con rayas. Llévalo con bailarinas, sandalias y mules. Para un look más desenfadado, los tenis serán la apuesta segura.

Foto: Farfetch (Carolina Herrera)

Bermudas

Las bermudas de traje pueden ser una opción maravillosa para lucir en días de calor sin perder el estilo. Puedes llevarlas con camisas de algodón o lino para mantenerte elegante, pero también con blusas con detalles femeninos como volantes, bordados y transparencias para vestir un atuendo más chic. Si las llevarás a la oficina, cuida que no sean muy cortas, no uses tops reveladores ni zapatos muy sport.

Foto:

Leer también: Kristal Silva enciende las redes en bikini lavanda

Camiseta de rayas

Un top básico de rayas, elaborado en algodón, va a hacer maravillas por ti en días de calor. Esta prenda puede llevarse en mangas: sisa, corta y tres cuartos. El color de las rayas puede ir desde los clásicos azul marino, negro y rojo, hasta tonos apastelados. Su aura elegante y chic inspirada en el mundo náutico se lleva constantemente en outfits de estilo preppy. Combina con pantalones blancos, azul marino o beige; también llévalo con jeans y blazer de lino.

Foto: Springfield

Camisa o blusa blanca

¡Infaltable! La camisa blanca siempre te hará quedar bien. En días calurosos puedes usarla en telas como lino o algodón y de manga corta. También puedes inclinarte por las blusas blancas que llenan las tiendas en este tono con bordados y otros detalles delicados que apuestan por los estilos romántico y boho, en texturas muy ligeras y hasta vaporosas. El blanco puede ser más oscuro, como blanco roto o crema.

Foto: H&M

Vestido lencero

El vestido lencero se queda una temporada más en el top de las tendencias y, con su característico diseño de tirantes spaghetti, nos ayudará a mantenernos descubiertas y frescas en días de calor que nos exigen lucir lindas. Algunas de las telas en que se puede llevar para estar más frescas son seda y lyocell. Si lo usas de noche, lleva un saco o caftán ligero para cubrirte si lo llegas a necesitar.

Foto: Zara

Leer también: Cuánto cuesta el sensual “little black dress” de Andrea Legarreta

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters