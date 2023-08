El aceite de almendras es muy usado en la cosmética en productos para la piel y el cabello; hay dos tipos, el amargo y el dulce, el cual es más utilizado con fines de belleza. Este ingrediente natural que tiene un aroma delicioso contiene nutrientes que son beneficiosos para la piel, como vitaminas A y E, ácidos grasos Omega 3 y minerales como magnesio y zinc.

Su mezcla de nutrientes ayuda a hidratar la piel, prevenir el envejecimiento prematuro, actuar contra el daño causado por el sol, mejorar el aspecto de las zonas con estrías y cicatrices, y calmar la piel irritada, entre otros beneficios.

Foto: Pexels

Algo importante que debes saber es que las personas que son alérgicas a algún fruto seco, como las almendras y nueces, no deberían usarlo sobre la piel.

Ahora sí, vamos a decirte algunos usos del aceite de almendras en la rutina de skincare.

Para desmaquillar

El aceite de almendras puede ser un sustituto de tu desmaquillante cuando lo necesites. Aplica unas gotitas sobre tus manos y masajea suavemente por todo el rostro y los ojos cerrados. Con un pad de algodón, retira delicadamente el maquillaje. Posteriormente, lava tu cara con un limpiador para tu tipo de piel.

Reducir las estrías

Este aceite se puede aplicar en las zonas donde suelen aparecer las estrías como los senos, el abdomen, las caderas, las nalgas, entre otras. Aunque no es un remedio que ayudará a desaparecerlas por completo, sí puede hacer que mejore el aspecto de la piel con estas marcas, porque la hidrata y suaviza. Además, ayuda a que la piel sea más flexible, por eso también se recomienda para prevenirlas, por ejemplo, puede ayudar a evitar que aparezcan en procesos de variaciones de peso.

Aplica por las noches para que no tengas la sensación del aceite en la piel.

Foto: Pexels

Es antiojeras

Además de contribuir para atenuar las líneas de expresión, el aceite de almendras también es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, por esta razón se recomienda como contorno de ojos para reducir las ojeras y bolsas que son producto del cansancio y mala calidad del sueño. Aplicarlo en esta zona también la suavizará y hará lucir luminosa.

Para pestañas y cejas

Si no tienes un sérum que cuide y mantenga tus pestañas sanas y fuertes, haz uso de este aliado natural para que crezcan fuertes. Puedes usar un cotonete o un cepillo de rímel limpio para aplicar el aceite de almendras en las pestañas. Si necesitas estimular el crecimiento de las cejas, también puedes aplicarlo en esta área.

Foto: Pexels

Después de depilar

Después de depilar con cera las cejas o el bigote, puedes usar un poco de aceite de almendras para desinflamar el área y para prevenir la irritación. También puedes usarlo si necesitas retirar restos de cera, hazlo con un algodoncito.

Combate el acné

Aunque algunos no lo crean, el aceite de almendras es de los pocos recomendados para cuidar la piel con acné (previa autorización del especialista en dermatología). Ayuda a reducir el exceso de grasa, disminuye la inflamación, promueve la regeneración celular y puede actuar contra cicatrices. En información de la revista Byrdie confirman que no es comedogénico, es decir, no obstruye los poros.

Foto: Pexels

