Para tener un cabello sano, manejable y con brillo, no basta el uso de shampoo y acondicionador. Si crees que tu pelo necesita un cuidado más profundo, toma nota de estos tratamientos intensivos para el pelo, hidratantes y reconstructivos, que llevarán tu melena al siguiente nivel.





Mascarilla capilar, de K18

Cada gota de este pequeño envase es un milagro para el pelo, sobre todo si lo tienes tratado o reseco, ya que funciona con el péptido K18 patentado. Este tratamiento intensivo tiene la estructura molecular adecuada para llegar a las capas más internas del cabello y volver a conectar las cadenas rotas de queratina responsables de la fuerza y la elasticidad del cabello. Luego de aplicarlo, verás su efecto a los cuatro minutos. No necesitas enjuagar y el resultado es duradero.

Precio: 950 pesos

Dónde: Sephora

Mascarilla capilar, de K18 / Foto: Especial

Crystal Milk, de Phytoblue

Esta firma ecofriendly usada por especialistas de salón cuenta con varias líneas de cuidado para el cabello pensadas en su hidratación y reestructuración. Este sérum activo es uno de nuestros favoritos porque ayuda a reconstruir y proteger el córtex del cabello, gracias a su componente Vitamin Sea Complex, que se activa con el calor del secador. Ayuda a desenredar el pelo, dejándolo más suave. Y lo protege todo el día de factores externos.

Precio: PPV

Dónde: cosmetis.com.mx

Sérum para el cabello Phytoblue / Foto: Especial

Scalp Revival, de Briogeo

Poco se sabe de la importancia de exfoliar el cuero cabelludo. Este paso ayuda a elimina la acumulación de impurezas, la piel muerta y el exceso de grasa. Este shampoo exfoliante apoya la absorción de vitaminas y minerales clave para la salud del cabello a largo plazo. Además, sus ingredientes como aceites de menta, hierbabuena, árbol de té y coco dejan una sensación calmante y refrescante. Utilízalo una vez a la semana o cada 15 días.

Precio: 875 pesos

Dónde: Sephora

Tratamiento exfoliante para el cabello de Briogeo / Foto: Especial





Suero para el cabello, The Body Shop

La frescura que se siente con la aplicación de este sérum es incomparable. Está enriquecido con aceite esencial de jengibre (aunque su fórmula no es aceitosa y es de rápida absorción). Nutre intensamente y ayuda a reequilibrar el cuero cabelludo. Si usas este tratamiento en conjunto con el shampoo y el acondicionador de jengibre notarás la diferencia y sentirás menos oleosidad en el folículo capilar y un pelo mucho más fuerte.

Precio: 445 pesos

Dónde: The Body Shop

Sérum capilar de The Body Shop / Foto: Especial





Hidratación nocturna Elvive, de L’Oréal

Si ya has probado la línea con ácido hialurónico de Elvive, y has notado un cambio en el brillo y suavidad en tu pelo, amarás este tratamiento nocturno. Es como un shot de hidratación que actúa mientras duermes. Al despertar, tu melena lucirá con menos frizz, con mucho brillo y máxima hidratación. Está diseñado para absorberse rápidamente sin dejar residuos en la almohada. No necesitas enjuagarlo al día siguiente.

Precio: 98 pesos

Dónde: Farmacias San Pablo

Tratamiento para el cabello nocturno / Foto: Especial

