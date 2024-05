El tejido crochet es un infaltable durante la primavera y el verano, ¡nunca cansa! En ropa o en bolsas, su bonito acabado luce hermoso en looks de playa, pero también en outfits del día a día, según el diseño de la pieza, en combinación con jeans, pantalones blancos, faldas midi y más.

Apostar por tonos neutros como blanco, negro, beige y crema nos asegura mantener en nuestro clóset una prenda de ropa atemporal, que también va a ser fácil de combinar. Algunos diseños multicolor también pueden ser perdurables, con cierto aire boho. No podemos dejar de mencionar que el color rojo también destaca esta temporada.

5 prendas para vestir en “temporada de crochet”

Chaleco

¡El chaleco en su versión más fresca! Gracias a su tejido, puedes elegir tops bonitos que, al quedar visibles, también formarán parte importante del outfit. Esta prenda se puede llevar abierta o cerrada. Este modelo nos encanta por su color, que queda perfecto con azul navy, blanco y beige para lograr looks sofisticados, pero también puedes llevarlo con colores más vivos como el rosa intenso.

El rojo es protagonista esta temporada. Foto: Especial

Dónde: Stradivarius

Precio: 699 pesos

Cárdigan

Para dejar descansar tus cardigans de siempre y llevar una prenda de temporada, proponemos que elijas uno en crochet. En negro, beige o blanco, será la tercera pieza perfecta para acompañar tus outfits casuales, con prendas como jeans, vestidos y total looks. En looks de playa también tiene espacio, incluso uno largo serviría como cover up. Además, el cárdigan largo luce más elegante, pero los cortitos también son bonitos.

El cárdigan puede elevar looks básicos. Foto: Especial

Dónde: Bershka

Precio: 899 pesos

Falda

Aunque puedes escoger cualquier largo de falda, queremos quedarnos con la midi, porque se adapta a diferentes ocasiones sin correr peligro de abandonar la elegancia. La falda de crochet está teniendo un auge en estos momentos, se puede llevar en conjunto o total look, pero también con hermosos tops en otro tipo de tela (mejor si este es unicolor, para dejar el protagonismo al tejido). Una así se puede complementar con mules, sandalias planas y kitten heels. Las faldas también se están llevando coloridas.

La falda de crochet se puede llevar en total looks. Foto: Especial

Dónde: Mango

Precio: 1,299 pesos

Polo

La playera tipo polo está en tendencia este año. Ha sido impulsada especialmente por la tendencia tenniscore, en la que se usan prendas inspiradas en el deporte blanco, con acentos deportivo y chic. La silueta de esta prenda, con su característico cuello, se adapta al crochet para lucir menos sport. Queda perfecta en outfits de estilo: clásico, romántico y boho. De esta nos encanta el corte asimétrico.

La playera polo está en tendencia y se puede lucir de crochet. Foto: Especial

Dónde: Zara

Precio: 1,299 pesos

Vestido

El vestido de crochet puede ser corto, midi o largo. Hemos visto varios de manga larga, característica que le aporta elegancia al look, pero los modelos sin mangas también pueden verse muy bonitos. Según el lugar en el que lo uses, puedes añadir una chamarra de mezclilla, un saco statement en tela ligera (para el verano) o un cinturón grueso para acompañarlo. Este nos gusta porque también es “temporada de rayas”.

Hay muchos modelos de vestidos, ideales para paseos en días calurosos o viajes a la playa. Foto: Especial

Dónde: Massimo Dutti

Precio: 2,795 pesos

¿Te gusta el crochet?, ¿cómo sueles incluirlo en tus outfits?

