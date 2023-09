Estamos a un día para el 15 de septiembre, una de las fechas que más se celebran en nuestro país, donde comúnmente se hacen las famosas noches mexicanas, para disfrutar con platillos típicos muy deliciosos, ver algún evento nacional y, por supuesto, dar el grito.

Pero, obviamente, para todas las fanáticas de la moda esta fecha solo significa un evento más para sacar nuestros mejores looks y ser de las mejor vestidas de la noche. Por ser una fecha con un concepto muy específico, a veces puede ser complicado tener una idea que no hayamos repetido antes, es por eso que aquí te van 5 looks para tu noche mexicana.

Foto: Pexels

Al puro estilo de fashion week

Una gran idea es llevar prendas artesanales mexicanas, como bordados y ponchos y qué mejor ejemplo que Jessica Marmolejo, la cual es una diseñadora y stylist mexicana muy orgullosa de sus raíces que siempre nos demuestra cómo llevar estas grandes prendas en cualquier lugar.

Como en este reciente New York Fashion Week, en el cual pudimos ver cómo Jessica utilizó un quexquémetl, una prenda originaria de la etnia Tenek, mayormente de San Luis Potosí, la cual es un tipo poncho con estructura en triángulo con bordados.

Para crear un look más chic, Jessica optó por usar una camisa oversized de base, unos pantalones negros satinados y unas bellas botas de tacón, estilizándolos con unos lentes de sol y una bolsa de su marca.

Foto: Instagram @marmolviejo

Chic mexa

Siguiendo los ejemplos de Jessica, tenemos un look más suelto, por si tu objetivo es usar un vestido. Para este look eligió un vestido tradicional largo en color rosa baby, con pequeños bordados muy característicos de México, combinado con una camisa manga larga que abrochó hasta el último botón para cubrirse del frío. Complementó su outfit con unas botas de tacón y punta en triángulo y una tote bag en colores neutros.

Foto: Instagram @marmolviejo

Un rojo potente

Si quieres algo más casual, la tiktoker Betzy Ramírez da grandes opciones, pero hemos de confesar que el primer look con una falda larga plisada de color blanco es nuestro favorito. Lo lleva con unos bellos botines del mismo color, para que resalte la blusa, que tiene un lindo escote en la espalda de estructura triangular. Combina con unos lindos labios rojos y un chal.

Una charra linda

Vestirse como charra es otra gran opción para este 15 de septiembre, al igual que es un gran honor, ya que los charros son un símbolo muy importante para nuestro país. Por ello, tenemos esta opción sencilla, de una blusa en color negro y una falda de piel con bordados y los clásicos flequillos. Todo esto con una lindas botas vaqueras y siempre una texana para complementar el look.

Foto: Instagram @sevenwest_

DIY para el 15

Una opción muy sencilla y de última hora es este gran look, para el cual solo necesitas un chal o un pedazo de tela que consigues en alguna Parisina. Sigue este rápido tutorial para tener una linda blusa, la cual vas a combinar con las faldas de mezclilla que han estado muy en tendencia últimamente. Agrega una botas de tacón.

