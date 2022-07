El pelo es fundamental a la hora de armar un look de impacto, por lo que tener una melena que se robe hasta los suspiros a su paso va a elevar cualquier estilo hasta el cielo.

Y está temporada hay tendencias que no podemos ignorar y otras tantas que simplemente nunca han podido pasar de moda, como lo son las mechas chunky.

Estás mechas consisten en realizar una técnica que trata de separar dos mechones frontales, aplicar un poco de decolorante y después un color que se destaque, lo que va a dar como resultado un efecto de luz al rostro de manera natural.



Foto: Pinterest

La manera más clásica de llevar unas mechas chunky es pintando esa zona del pelo con un tinte rubio platinado, pero esta tendencia ya ha ido innovando y ahora puedes pintarlas del color que desees, incluso colores fantasía que son imposibles de ignorar.

5 ideas de mechas chunky que vas a querer llevar en tu melena

Mechas clásicas

Las mechas chunky son de las técnicas favoritas para llevar una melena de impacto, por lo que se han convertido en un clásico para lucir cualquier temporada del año al ser una opción perfecta si lo que buscas es un cambio de look innovador.

Y la manera más clásica de llevar las mechas es con un tinte rubio platinado que va a ser el tono perfecto para enmarcar el rostro.



Foto: Pinterest



Colores vibrantes

Si lo que buscas es un look más atrevido, llevar mechas de tonos vibrantes, como rosa, azul, verde y otros tintes fantasía, hará de tu melena una explosión de color que va a destacar esta temporada.



Foto: Pinterest



Incluye el flequillo

Por otra parte, si has optado por unirte a la tendencia del flequillo y aún tienes tus dudas sobre si esta técnica va con tu pelo, no te preocupes, ya que puedes llevar sin ningún problema unas mechas chunky que incluyan el fleco, de esta manera obtendrás el look más innovador y atrevido.



Foto: Pinterest



Pinta solo la mitad

Sabemos que lo convencional llega a cansar a algunas, por lo que si estás buscando una manera de agregarle tu propio toque personal a estas mechas, pintar solo la mitad del pelo será una excelente opción para que luzcas un estilo único.



Foto: Pinterest



A la inversa

Como lo mencionamos antes, las mechas chunky nunca pasan de moda, por lo que se han reinventado muchísimas veces, dejando más de una forma de llevarlas y lucir como una experta de moda.

Y entre las opciones se encuentra llevar esta técnica a la inversa, la cual consiste en pintar las mechas de un tono oscuro y el pelo sobrante de un tono claro, una manera de llevar unas mechas chunky que te va a encantar.



Foto: Pinterest

