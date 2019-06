5 estilos de vestir para papá

Se acerca el Día del Padre y, lo mínimo que podemos hacer, es buscarle a papá un regalo acorde a sus gustos y a su personalidad, sea cual sea nuestro presupuesto.

Toma en cuenta que los papás de hoy ya no son ‘como los de antes’, deja de pensar en el tuyo como en un ‘señor mayor’, porque aunque tú lo veas así, en realidad puede ser un hombre joven, con intereses muy diversos y con un estilo bien definido, como estos papás famosos y muy bien vestidos te lo demuestran.

Antes de comprarle cualquier cosa para ‘salir del trámite’, detente a pensar en qué es lo que en realidad le gustaría, ten por seguro que lo harás mucho más feliz que con una caja polvosa de chocolates…

Aquí, te ayudamos a identificar qué estilo tiene tu papá, si lo comparas con estos famosos:

Papá clásico

Es el estilo de George Clooney o del director técnico del Manchester, Pep Guardiola. Les gustan los trajes bien cortados en casimires de calidad de lana, lana tropical y sus mezclas, en colores neutrales como gris Oxford, azul polvo, azul medianoche o negro. Las camisas, de vestir, deben ser de algódon 100%, lisas o con motivos a rayas muy discretos. Los zapatos son formales y en negro, café o miel. Un buen regalo es una corbata, moderna, delgada, con motivos muy pequeños o lisa, en negro o azul marino.





Papá cool

Es el estilo de Ryan Reynolds o Justin Timberlake, les gusta mucho la moda. Las ‘fachas’ no son lo suyo, sus looks estarán cuidadosamente pensados y combinados. Aunque tengan prendas informales, están son de calidad, buen corte y buenas marcas. Combinan prendas casuales con otras más formales con mucho estilo. Un buen regalo para este papá son unos botines de agujetas en gamuza de algún color poco común pero no estridente, como verde bosque, azul marino o gris, pueden ser de suela de vaqueta o de goma, pero no muy informales.





Papá rocker

Le gusta ir a conciertos, todo el día oye Spotify y puede pasarse horas hablando de sus bandas favoritas. Tal vez, antes de convertirse en ‘persona seria’ ¡él mismo estuvo en alguna! Este papá nunca olvida sus raíces, su look favorito es el de famosos como Bono o Jon Bon Jovi. Lo suyo es el negro, los jeans, las chamarras de cuero y las botas biker. Para él, un gran regalo sería una chamarra de mezclilla de corte clásico en negro o una bomber jacket.





Papá relajado

Lo que menos le interesa es vestirse ‘elegante’, le gusta la moda pero no es un apasionado como el papá cool, él lo que quiere es estar cómodo y poder ir y venir sin preocuparse de lo que trae puesto. Es el estilo de papás jóvenes como Scott Disick o Adam Levine. Les gustan las gorras, las chamarras, las camisetas, los tenis y las botas estilo Timberland. Un regalo ideal para él es una gorra de béisbol de su equipo favorito o una chamarra impermeable, porque odian cargar con el paraguas.

Papá chic

La moda es lo suyo y les encantan las prendas y accesorios de diseñador, pasa horas en el shopping y cada uno de sus looks está cuidadosamente pensado, como David Beckham o Chris Hemsworth. Le encanta ir a eventos para lucir su estilo, tiene prendas de todo tipo: formales, casuales, excéntricas y deportivas y un clóset más grande que el de tu mamá. Un obsequio perfecto para él es un accesorio fura de lo común: un boutonniere, una mancuernillas muy originales (seguro tiene la camisa perfecta para ellas) o una corbata de moño.