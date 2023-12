Además de su incomparable talento y voz, Dua Lipa es un gran ícono de moda en todo el mundo, gracias a su estilo, elegancia, porte y creatividad para crear looks increíbles e ideales para cada ocasión. Y sin duda es inspiración para muchas personas.

A sus 28 años de edad, la guapísima cantante demuestra su versatilidad y apertura a la moda en todo momento, pues siempre está dispuesta a crear nuevos outfits con cada tendencia pero imponiendo su sello personal.

Con todo tipo de vestidos, tacones, faldas, corbatas, medias, chamarras de cuero y algunas otras prendas Dua siempre nos deslumbra con su fantástico estilo y autenticidad. Si amas como luce, estos son 3 looks ganadores que puedes imitar y recrear.

Dua Lipa. Fuente: Instagram @dualipa

Luce como Dua Lipa en vestido de mezclilla

La mezclilla está por todas partes y es un elemento perfecto para elevar cualquier look. Pero un buen vestido de este material es aún más bonito, atractivo y chic para crear outfits muy originales.

Con un buen vestido denim largo y de manga larga puedes recrear este look de Dua Lipa, añadiendo unas botas a la rodilla en color negro de charol, un bolso blanco, cabello suelto, maquillaje sutil y los accesorios que prefieras.

Por supuesto, puedes cambiar los colores de las botas y la bolsa para personalizar tu look, pero sin duda esta idea luce elegante y sensacional.

Foto: Instagram @dualipa

Total look chocolate y balconette de Dua Lipa

Los conjuntos son la opción perfecta para aquellas ocasiones en que no sabes qué ponerte. Y este outfit es ideal para lucir elegante y sexy a la vez.

Para este look Dua Lipa optó por un conjunto de blazer corto y falda larga en color chocolate, combinado con un balconette en color blanco, accesorios grandes en dorado, maquillaje natural y cabello suelto.

El balconette es una modelo de brasier de media copa que sin duda luce muy sensual y que puedes integrar en cualquier outfit.

Foto: Instagram @dualipa

Corbata, medias y botas altas, un look atrevido de Dua Lipa

Dua Lipa es el ejemplo perfecto de que la ropa no tiene género, y este año lo ha demostrado integrando las corbatas como uno de sus accesorios favoritos en sus looks.

Para su viaje a Japón, la cantante eligió un outfit que combinaba camisa larga en color azul y rayas, medias transparentes color negro, short blanco por encima de las medias, blazer largo color gris, corbata roja, bolso rojo, botas largas en color negro y accesorios discretos.

Lo más interesante es que la joven cantante sabe muy bien cómo combinar prendas que solemos pensar que no se llevan o no pueden estar al mismo tiempo en un outfit, como un short por encima de las medias, o camisa larga con medias.

Foto: Instagram @dualipa

Así que si aún no te has atrevido a experimentar con diferentes looks, prendas, estilos y tendencias, así como Dua Lipa, es momento de que lo hagas. Por supuesto, puedes inspirarte en sus outfits o guiarte en ellos para crear nuevos estilos que se acoplen a ti, a tu personalidad y lo que te gusta.

Recuerda que la magia de la moda está en el sello personal que tú le pones a cada look, y el porte con el que lo usas.

