Prendas que debes comprar el Buen Fin

En la moda existe una regla: todo va y viene. Sin embargo, existen algunas piezas que pueden resistir el paso del tiempo mejor que otras. A estas prendas les llamamos básicos y lo son por una simple razón: están concebidas para ser la piedra angular del guardarropa y a mantener su actualidad por varios años, sin importar los cambios de temporada.

Los últimos meses del año son perfectos para invertir en estas piezas porque, además de que algunos precios suelen bajar, ya podrás tener información sobre lo que viene para los siguientes seis meses. Y en este caso, el mood para los próximos meses es diferente al que hemos visto anteriormente: es sensual, cómodo, elegante y llamativo, todo al mismo tiempo. El responsable de esto es una ola de nostalgia por los años setenta y ochenta que puedes tomar como punto de partida para actualizar tus looks.

Para que logres refrescar tu estilo, te ofrecemos 10 prendas claves con las que podrás cerrar el 2019 e iniciar 2020 dándole un giro a tu manera de vestir. Todas están ya en tiendas y son para diferentes presupuestos, por lo que podrás invertir a la segura en ellos, aprovecha las ofertas del Buen Fin 2019.



1. Lujo y necesidad

(Jacquemus)

Pocas telas tienen las cualidades de la seda, y pocas prendas son tan versátiles como una blusa estilo camisero. Por eso, una camisa de seda es una apuesta segura. ¿Necesitas algo para un atuendo de oficina? Llévala con pantalones o una falda lápiz. ¿Quieres llevar algo más casual pero sofisticado? Entonces combínala con jeans, una minifalda o unos pantalones estampados.

¿Tienes un evento formal y quieres llevar algo diferente? Inspírate en Carolina Herrera y combínala con una falda de gala o llévala con un smoking. En cualquiera de estas opciones tendrás una apariencia elegante con ese toque effortless que solo te puede dar una pieza estructurada.

2. Del día a la noche

(Banana Republic)

Podría parecer difícil encontrar una pieza que, con un leve cambio de accesorios, te lleve del día a la noche. Y sin embargo, este vestido logra eso y más: su largo midi y su ruedo con volumen lucen tan bien con un par de sandalias como con unas botas o unos sneakers, mientras que el intenso tono verde favorece a casi todas las complexiones y es una alternativa fresca al clásico vestido negro. ¿Lo quieres llevar también al trabajo? Asegúrate de combinarlo con un suéter o un blazer para no romper ningún código de vestimenta en tu oficina. Y si hace demasiado frío, toma como referencia a Leandra Medine y otras estrellas del street style: úsalo encima de una blusa de cuello alto, ¡y listo!



3. Amplitud modulada

(Uterqüe)

Otra de las décadas que está arrasando en la moda son los ochenta, y esto se ha visto reflejado en básicos como las piezas en tejido de punto. El nuevo suéter es menos preppy y más Flashdance: tiene los hombros amplios, el cuello vuelto, las mangas largas y una silueta que se ajusta en algunas zonas del cuerpo. El resultado es una versión mucho más cómoda y sexy, pero con la versatilidad suficiente como para poder llevarlo a la oficina o, simplemente, combinarlo con un top y jeans. Si eliges esta pieza, asegúrate de jugar con sus proporciones: dobla las mangas, lúcelo con un hombro caído o ajústalo con un cinturón, y combínalo con piezas más ceñidas para lograr una armonía entre los ajustes.



4. Al rojo vivo

Lo sabemos: en cuanto a trench coats, los tonos neutros son siempre la primera opción. Pero, ¿y si experimentas con un color más encendido? Aunque no lo parezca, el trench rojo es todo un clásico moderno: en la pantalla grande lo has podido ver en París, te amo o El diablo viste a la moda, y en los clósets de celebridades con estilos tan diferentes entre sí como Amal Clooney, Selena Gomez, Jessica Chastain y Blake Lively. Si te preguntas con qué lo podrías combinar, no hay una sola respuesta: llévalo con jeans, con un jumpsuit, con un look semiformal o, si te animas y el clima se presta para ello, inspírate en la Duquesa Meghan Markle y llévalo como si fuera un vestido.

5. Paso a paso

(net-a-porter)

La ola de nostalgia por los setenta que ha arrasado las pasarelas ha tenido un efecto colateral: la comodidad. Si bien los stilettos mantendrán su popularidad, los botines inspirados en esta década tienen muchas maneras de combinarse. Este modelo de Stuart Weitzman tiene muchos elementos de diseño enfocados en el bienestar: su punta ligeramente redondeada brinda el espacio suficiente a los dedos de los pies, y el cuero ofrece un buen ajuste sin ser demasiado rígido. Por si fuera poco, el tacón grueso te dará mayor soporte sin perder ese efecto sofisticado que estás buscando para complementar tus looks formales. Como recomendación extra, llévalo con pantalones de corte amplio para balancear la silueta.



6. Onda sport

(Theory)

Es oficial: después de casi dos décadas, los pantalones skinny han dado paso a cortes más amplios y cómodos. Pero no es necesario vestirte con un par de palazzos o un estilo acampanado –los cuales podrían resurgir el próximo año– para lucir en tendencia: basta un corte más suelto para actualizar tu guardarropa. Para esta temporada, los pantalones se inspiran en la ropa après-ski y están fabricados en materiales abrigadores pero ligeros. El resultado es una prenda cómoda, sofisticada y con una caída espectacular, la cual puede verse igual de bien con una camisa y unos tacones que con una sudadera. En cualquiera de estos casos, la idea es utilizarlos para elevar tu look sin sacrificar tu comodidad.



7. Ajuste y suavidad

(Alexander Wang)

En los últimos años, el slip dress tuvo un regreso triunfal, pero esta temporada existe otra versión de esta icónica pieza del ayer que amenaza con desbancarlo: la slip skirt. Usualmente confeccionada en telas satinadas y con un corte al bies que logra un ajuste perfecto en el cuerpo, esta pieza retiene la sensualidad pero ofrece una alternativa aún más sofisticada y versátil que la de un vestido. Combinarla es mucho más fácil de lo que crees, pues luce igual de bien con un blazer, con un suéter oversize o con una chamarra de mezclilla o de piel, y es una opción mucho más apropiada para una oficina. Al usarla, recuerda elegirla con un largo midi y buscar los undies adecuados para que no se marquen.



8. Un aliado incondicional

(Massimo Dutti)

Primero volvieron las cross body bags, luego los minibolsos, y ahora el hobo bag promete recuperar su estatus de culto. Este estilo, que fue un estandarte del boho chic hace unos años, vuelve en su manera más clásica: con una correa delgada, líneas muy simples y un elemento decorativo que casi siempre es una correa con borlas. Las ventajas de este modelo son muchas porque está diseñado para la comodidad y su estilo lo hace un candidato ideal para llevarse al trabajo o para algo mucho más casual. ¿Existen reglas para usarla? Solo una: evita llevarla con un look formal o con algo demasiado sport. Fuera de eso, es una pieza muy versátil para ti.



9. Todo un clásico

(Acne Studios)

Desde que Ali McGraw lució un abrigo camel en Love Story, esta pieza se ha convertido en un must para toda mujer. ¿No has visto la película? No importa, porque seguramente lo has visto en innumerables pasarelas o en los looks de Gigi Hadid, Victoria Beckham, Hailey Bieber y hasta Lady Gaga. Y es que es una de esas prendas con las que es casi imposible equivocarse: su silueta clásica y el tono neutro que la caracteriza funcionan bien con todo lo que se le combine (puedes optar también por un tono más claro). Y para muestra, basta inspirarse en algunas de las celebs que mencionamos, quienes lo han llevado con jeans, un vestido negro, un sweater dress y botas largas y hasta con un conjunto deportivo al salir del gimnasio.



10. Con los pies sobre la tierra

(Stradivarius)

Es imposible negarlo: existe un antes y un después de la fiebre por los sneakers. Su introducción a la moda rompió varias reglas –hace unos años, llevarlos con un traje o un vestido de coctel hubiera sido un faux pas– y trajo consigo una nueva era del confort que aún estamos disfrutando. A pesar de que la nostalgia por los noventa está invadiendo el mundo del calzado deportivo, los tenis planos y de líneas minimalistas siguen siendo una alternativa que puede durar varios años en tu clóset. Pero para darle un giro a este estilo, tu mejor aliado será el glitter, porque elevará tu look de manera instantánea y sin tener que preocuparte por perder la comodidad.

Caza las buenas ofertas del Buen Fin para obtener estas 10 prendas básicas.

