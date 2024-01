Antonio Lorente, el ilustrador español que ha puesto en imágenes clásicos de la literatura como “Peter Pan” y “Las aventuras de Tom Sawyer”, habla de su más reciente creación: “Mujercitas”, la obra más emblemática de Louisa May Alcott, que ilustrada por él es publicada, en edición de lujo y en dos partes, por la editorial española Edelvives, y que ha comenzado a circular hace unas semanas en México.

“Mujercitas”, seguirá siendo un clásico para muchas generaciones porque habla de historias que pueden haber ocurrido en Almería o en México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, estas historias de mujeres con hombres que se fueron por la guerra, que murieron por una enfermedad que se fueron a la búsqueda de un futuro mejor en otro país, habla también de la guerra, que sigue tan presente y tan viva.

“Desgraciadamente es una historia con la cual nadie deja de sentirse identificado, no solamente con la historia, sino con alguna de estas mujercitas, porque cada una tiene su propia personalidad tan variada, tan de hermanas, tan fraternal, tan bonita. Quien no se siente identificada con Joe, se siente identificada con Amy, al final es una historia preciosa que a mí me encanta”, asegura el ilustrador.

Ilustraciones hechas por el español Antonio Lorente. Fotos: Especial.

Lee también: Hijo de José Agustín publica imágenes de la extremaunción al escritor

Igual que en todas sus adaptaciones, en esta Lorente "pide prestadas sus almas” a gente cercana, conocida, de carne y hueso. Para "Mujercitas" tomó como inspiración a su madre, sus tías y su abuela, aunque ya conocía la historia, en las lecturas que hizo siempre le venían a la cabeza las mujeres de su familia por la historia tan dura de vida que tuvieron, “suelo, en todos mis libros, pedirle el alma prestada a alguien para que forme parte de mi personaje, por eso creo que le pueden ver un rostro muy diferente, entre un personaje y otro, y tiene su propia personalidad y su propio brillo de ojos. Cuando me dicen “es que eres un pintor de almas”, les digo “es que la pido prestada”, o sea, tienen esa pequeña alma dentro”.

Como en todos los clásicos, en “Mujercitas” su idea siempre es contemporanizarla. “Al final es una historia atemporal, pero no puedes perder de vista su contexto histórico muy determinado que tienes que respetar, al igual que las vestimentas, tienes que ser fiel a la historia, pero lo difícil y lo que intento es que las niñas de ahora digan, ‘vale, pero me lo puedo poner, no se ve tan añejo’; intento que la moda que estoy haciendo al final le sea posible, creo que eso acerca mucho a las lectoras y a la gente porque lo ve y dice “me identifico mucho con ella, no son personajes de hace 200 o 250 años, son personajes de ahora”. Creo que lo complicado y lo que me gusta hacer es acercar a los nuevos lectores y a las lectoras que han crecido con “Mujercitas”.

Antonio Lorente respeta al clásico, pero encuentra todo el imaginario de Louisa May Alcott. Sin embargo, al ilustrarlo tenía el gran reto de que entre las dos partes de la historia las hermanas March crecen, en especial Amy; “fue muy difícil porque Amy es una niña y termina casándose, termina siendo una mujer; el reto fue mantener la personalidad de Amy, que es la que más cambia, pero el resto igual, va madurando, pero ya de otra manera; fue súper difícil. Las echo de menos porque ha sido tanto tiempo el que he estado con ellas, que cuando termine me quedó un vacío”.

Ilustraciones hechas por el español Antonio Lorente. Fotos: Especial.

Lee también: Hallan restos milenarios en la cueva La Morita II

Cuenta que en total el proyecto duró un par de años, fue mucho trabajo, pasó mucho tiempo con “Mujercitas” y formó parte de su vida durante un largo tiempo.

Sobre las incorporaciones que hizo de otras aproximaciones literarias de “Mujercitas”, Lorente asegura que es imposible partir de cero, “Cierto que con Peter Pan, por ejemplo, ví tanto y era mi primer libro clásico y me daba tanto miedo que quería ver todo y mezcle todo un caos, me contaminé tanto que intenté que en los siguientes libros no ocurriese, pero es difícil, porque es una historia muy conocida”.

Para el ilustrador los ojos son el espejo del alma, por eso su énfasis al dibujar está en la mirada. “Intento que mis personajes hablen a través de los ojos. Hay gente que ve tristeza en mis personajes, mi intención no es pintar tristeza, soy un chico muy positivo, pero me gusta mucho la melancolía, he pasado mucho tiempo echando de menos, he estado muchos años fuera de casa y creo que eso está en mi trabajo, siempre echo de menos a mi familia, a mi tierra, a mi gente”.

Sobre si en esta historia se vio influenciado por las luchas feministas que le ha tocado vivir, Antonio Lorente asegura que siempre se ha criado con mujeres, en su familia casi todas son mujeres, “eso está en mi trabajo, por supuesto, soy feminista declarado, abiertamente declarado, y me encanta serlo. En mi trabajo está mi manera de ser, mi manera de pensar, no lo puedo separar, me gusta que mis dibujos cuenten lo que soy”, concluye.

Lee también: ¿Cómo se llaman los renos de Santa Claus?