Una toalla sanitaria gigante, el lienzo de una obra de arte

Un extraño lienzo, la versión maximizada de un producto de higiene femenina, fue la elección de la artista K8 Hardy para plasmar su nueva pintura.

Se trata de "March 2020", una peculiar pintura/escultura que, según la galería neoyorkina Reena Spaulings Fine Art que actualmente la exhibe, merece ser señalada como una "nueva".

"K8 Hardy lleva la especificidad media al máximo", destaca la galería, y es un hecho más que obvio porque es una pieza difícil de ignorar.



Foto: Instagram @k8hardball

Con lujo de detalle, Hardy recreo una toalla sanitaria en su estudio, incluso los canales, las capas de absorción y la textura de una toalla son fáciles de visualizar en la obra conformada por colores pasteles con aspecto acuarela que se ven interrumpidos por una densa mancha negra justo en el medio.

¿Quién es K8 Hardy?

Bautizada como Kaight Hardy, es una artista estadounidense, nacida el 21 de octubre de 1977, en Texas, pero reside en Nueva York. Desde la adolescencia adoptó la escritura de su nombre como "K8".

El espíritu irreverente y liberal de la creadora fue cultivado desde su educación, ya que acudió al Smith College en Massachusetts, una universidad liberal privada de artes para mujeres, y en Bard, otra institución liberal privada cuyo lema es "Un lugar para pensar" ("A place to think"). Hardy también cursó el programa independiente del Whitney Museum of American Art, recinto que alberga una colección permanente de la creadora.

La pintora está especializada en teoría feminista y queer y no sólo se ha desenvuelto en las artes plásticas, sino también en el performance, video arte, escultura y moda.

Hardy ha expuesto en museos como el MoMA PS1 (Nueva York), el Tate Modern (Londres), la Serpentine Gallery (Londres), entre otros.

