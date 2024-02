Este domingo es la última jornada de la Semana del Arte 2024. Las ferias alistan su clausura, por lo que esta es tu última oportunidad para ir a ver las obras de arte más peculiares que se exhibieron en esta edición.

Una jerga sucia de 22 mil pesos

Una jerga sucia hizo más que llamar la atención, porque fue capaz de conmover a un coleccionista que no dudó en pagar 22 mil pesos para hacerla suya.

“Fue la primera que se vendió (de esa sala). Me costó la vida, creí que iba a ser la más difícil de vender”, dijo con sorpresa Roberto, encargado de las ventas de esa sala de exhibición.

La obra de la artista mexicana I-T-Z-E-L representa el acto de purificación, después de concluir una relación amorosa.

La pieza está en exhibición en Salón ACME.

Un Rosa Venus

El significado que tiene el jabón Rosa Venus en el imaginario público se transforma en esta pieza que se exhibe en la Galería Jaime Nunó, pues es un jabón para amantes… del arte, así como lo dice el propio jabón que está tallado con ese mensaje.

La graciosa pieza se encuentra en la feria QiPo y está a la venta por la módica suma de 300 pesos.

Una maquinita expendedora de ¿tesoros arqueológicos?

“Vending Machine” es una obra de Enrique Argote, quien además de ser artista, es director de la feria de arte Clavo (Lisboa 46, colonia Juárez). La obra consiste en una máquina expendedora que en vez de vender alimentos, vende pequeñas réplicas de piezas prehispánicas que forman parte de la colección del Museo Nacional de Antropología.

La máquina sólo acepta monedas, lo que obliga a los asistentes a interrumpir su recorrido para ir a conseguir morralla. Además del cambio hay otra condición, aunque la máquina está surtida, sólo se pueden adquirir un número limitado de piezas por día, así que si se quiere ser parte de esta dinámica, lo ideal sería llegar temprano.

La pieza está en exhibición en Salón ACME.

Un “juguete” de bebé Palestino

Empaquetado como si se tratara de un Nenuco pirata, el artista Vlocke Negro presenta un kit de soldaditos de plástico del ejército israelí e incluye a un “bebé palestino”. El muñeco tiene manchas de sangre, viste con una kufiya palestina y la envoltura (que tiene impresas las banderas de Estados Unidos, Israel y la OTAN) está rodeada de un alambre de púas.

A su lado se muestran impresiones de las noticias internacionales que hablan sobre la controversial obra de arte.

La obra forma parte de la Galería La Buena Estrella, que se encuentra en la feria QiPO.

Una lavavajillas para limpiar la corrupción de México

No habían pasado ni tres horas de la inauguración de Zona Maco y la obra "Lavado de cara" (2024) de Eugenio Merino (Madrid, 1975) ya había sido comprada (no se dio a conocer el monto). Él tampoco se lo esperaba. Y es que en un espacio en donde muchos buscan arte para sus colecciones personales, es complicado vender instalaciones, en particular de temas duros como la política y la violencia, que recuerdan la realidad. Pero esta escultura, que consiste en una lavavajillas con platos que tienen impresos los rostros de 15 presidentes mexicanos desde 1929, liderados por Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, fue la excepción.

Son platos que hay que lavar, como la corrupción de este país. Escogí al PRI como punto de partida porque me parece muy relevante (abordar) la institucionalidad de la corrupción”, explicó el artista representado por la galería española Memoria.

La dismorfia provocada por Zac Efron

En el booth de Salón Silicón, en la feria Material, se presenta obra del artista Romeo Gómez López. Entre sus piezas –que siempre destacan– se encuentra una pintura en tamaño real de Zac Efron. La obra es sobre la “zacmorfia”, es decir, la dismorfia corporal que causa el físico del actor, quien también ha estado bajo fuertes presiones para mantener un físico aceptable para la sociedad.

