"Temo que vuelva el hiperpresidencialismo y con ello el autoritarismo": José Woldenberg

El optimismo que José Woldenberg tiene en los resultados de la jornada electoral del próximo domingo, donde espera que haya contrapesos desde la Cámara de Diputados, los congresos estatales y las gubernaturas, no le alcanza para confrontar el peligro de que México regrese al hiperpresidencialismo que añora el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que con ello se desplace hacia el autoritarismo.

“A lo que temo es a la reconstrucción de un hiperpresidencialismo que paulatinamente se vaya desplazando hasta construir autoritarismo, ¿por qué? porque en democracia el poder debe estar regulado, debe estar dividido y debe ser vigilado, y creo que esos tres asuntos no le gustan a nuestro Presidente; él vive la Constitución y la ley como un corsé que lo ata, no le gusta compartir el poder, es evidente, y por el otro lado quienes están de la vigilancia del poder y emiten opiniones en su contra inmediatamente son descalificados”, asegura el intelectual y politólogo mexicano.

En entrevista a propósito de la publicación del libro “Contra el autoritarismo” (Ediciones Cal y arena, 2021), en el que reúne tres ensayos, un texto sobre la actualidad de Benito Juárez y varios textos misceláneos publicados en EL UNIVERSAL, José Woldenberg (Monterrey, 1952) señala que la elección del próximo domingo es muy importante y muy grande y dice que “va a modificar el mapa de la representación política en nuestro país”.

¿Las elecciones del domingo serán determinantes para la democracia en México?

Vamos a unas elecciones muy grandes e importantes en efecto, pero creo que vamos a volver a ver que México es un país plural en el que existen muy diferentes ideologías, intereses, expectativas, incluso sensibilidades y esa diversidad es la que se va a expresar en las urnas. Nadie va a ganar todo ni nadie va a perder todo, vamos a tener un Congreso plural, vamos a tener gubernaturas encabezadas por personas de diferentes partidos, vamos a tener gobernadores que van a tener que coexistir con presidentes municipales de diferentes partidos, vamos a tener congresos locales plurales, quizás en algunos de ellos alguna fuerza obtenga la mayoría, pero quizá en otros volvamos a tener fórmulas equilibradas.

¿Es necesario contener el poder del Presidente?

Dado que yo sí creo que desde la Presidencia de la República hay un afán de concentrar el poder en la propia presidencia, va ser especialmente importante cómo quede conformada la Cámara de Diputados porque no será lo mismo que en la Cámara de Diputados el partido del Presidente y sus aliados tengan mayoría calificada a que tengan mayoría absoluta o mayoría relativa o a que eventualmente no tengan mayoría. Y por supuesto que ese resultado no será anodino. A mi me gustaría que la pluralidad que existe en México estuviese ahí sentada en la Cámara de Diputados, y que mucha de esa pluralidad estuviera obligada a escucharse, a dialogar, a pactar porque eso hace que sus decisiones tengan una densidad mucho mayor, en cambio cuando se siguen los dictados de una sola persona pues se pueden cometer, como de hecho se cometen, hasta tropelías. Es una elección muy importante, muy grande, va a modificar el mapa de la representación política en nuestro país y habrá que estar muy atentos a sus resultados.

¿Urge que en la jornada electoral del próximo domingo surjan contrapesos?

Es necesario cierto equilibrio de las fuerzas políticas, cuando en el pasado vivimos bajo el formato de un partido hegemónico mucho de lo que estaba diseñado en la Constitución simple y sencillamente se distorsionó, los más viejos del país como yo recordamos la época del hiperpresidencialismo, en la que la figura del Presidente era prácticamente única, donde existía un Congreso subordinado a su voluntad, donde la Corte no contaba, donde los otros partidos políticos eran tan débiles o tan testimoniales que no podían hacer un verdadero contrapeso, donde las organizaciones de la sociedad civil eran muy pocas, donde la prensa o los medios en general estaban también alineados a la voluntad presidencial.

¿Hay un deseo del presidente de tenerlo todo en sus manos?

A veces me da la impresión que nuestro Presidente, que llegó a la presidencia en un marco democrático, añorara aquellos tiempos y le gustaría que las instituciones estatales, las organizaciones de la sociedad civil, los medios, estuvieran básicamente alineados con su voluntad. Yo creo que eso es imposible salvo con métodos autoritarios pero con fórmulas democráticas es imposible, porque México es un país muy complejo, diverso, es un país en el que palpitan muy diferentes intenciones, sensibilidades, puntos de vista, ideologías, y la verdad es que esa diversidad es la que está demandando y demanda un marco democrático para su reproducción.

¿Es muy crítico y hasta pesimista pero también hay optimismo?

El libro está penetrado por cierto pesimismo con brotes de optimismo, y esto que a alguien le puede parecer medio esquizofrénico es resultado de que estamos en un proceso y de que realmente nadie sabe cuál es el desenlace. México construyó una germinal democracia y muchas de esas instituciones están diseñadas para resistir los embates autoritarios, y creo que de ahí viene parte de mi optimismo, tenemos con sus altas y bajas una Corte, tenemos un Congreso plural, tenemos diferentes partidos políticos que han colonizado el mundo de la representación, tenemos unos medios mucho más libres que los de hace 30 o 40 años, tenemos organizaciones de la sociedad civil activas, potentes, con diagnósticos y propuestas, y todo eso es una reserva democrática.

Además hay algo más profundo que quizá no se vea todos los días y es la propia sociedad mexicana, todos sabemos que esta es una sociedad masiva, contradictoria, pero muy diferenciada; esta sociedad no cabe ya bajo el manto de un solo partido, ni bajo el manto de una sola ideología ni de una sola voz, y es esa sociedad la que requiere para su reproducción armónica un régimen democrático, para decirlo de otra manera, la construcción democrática en México se hizo más por necesidad que por virtud, y esa pluralidad que existe en México quiero pensar que ningún exorcista va a poder acabar con ella, allí es donde está la parte optimista de mi visión.

¿México no merece la destrucción de sus instituciones que tanto trabajo le ha costado conseguir?

Sin duda alguna, muchas de las instituciones seguramente requieren de reformas pero lo que no se puede hacer es despreciarlas y desconocerlas, lo que no se puede hacer es creer que un país de estas dimensiones puede vivir sin instituciones sólidas y eficientes. En muchos campos del quehacer ha habido una destrucción institucional que no presagia nada bueno, por ejemplo a todos los órganos autónomos se les bajó su presupuesto, en el Conacyt han suspendido programas, se han desaparecido fideicomisos de centros de estudios superiores, y todo eso va dejando una estela que luego va a ser muy difícil reconstruir.

¿Estamos en un tiempo oscurantista?

Ha habido momentos que para mí resultan muy desconcertantes, como por ejemplo cuando iniciaba la pandemia que el Presidente apareciera con una estampita del Corazón de Jesús señalando que por esa vía estaba construyendo una cierta protección contra la pandemia, eso no lo habíamos visto en los últimos 200 años, también su negativa a usar cubrebocas; esos son desplantes que están totalmente opuestos al conocimiento científico y que en ese sentido lo que se alimentan son supercherías no deberían ser alimentadas desde la presidencia de la República. A veces me da la impresión de que no estamos ni siquiera en una discusión entre derechas e izquierdas, sino entre si vamos a discutir con las armas que fue construyendo la Ilustración o a través de todos los prejuicios oscurantistas que por supuesto perviven en nuestra sociedad.

El Presidente quiere ser un presidente todopoderoso, ¿puede lograrlo?

Bueno yo espero que no pero de que tiene un resorte concentrador de facultades no me cabe la menor duda, yo espero que el entramado republicano que existe en México logre soportar la pulsión.

¿Vamos hacia el regreso a un hiperpresidencialismo que se puede volver autoritarismo?

A lo que le temo es a la reconstrucción de un hiperpresidencialismo que paulatinamente se vaya desplazando hasta construir autoritarismo, ¿ por qué? porque en democracia el poder debe estar regulado, debe estar dividido y debe ser vigilado, y creo que esos tres asuntos no le gustan a nuestro Presidente. Vive la Constitución y la ley como un corsé que lo ata, no le gusta compartir el poder, es evidente, y por el otro lado quienes están la vigilancia del poder y emiten opiniones en su contra inmediatamente son descalificados. En los últimos años, poco a poco, íbamos configurando un espacio con poderes regulados, con poderes y contrapoderes, y al mismo tiempo con una vigilancia social y con una vigilancia en el propio circuito estatal, espero que eso resista y que México pueda seguir avanzando en términos democráticos.

